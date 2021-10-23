Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Праздники в Украине

День работников рекламы: какой праздник 23 октября

23 октября 2021, 08:10 Віталій Плахотний
День работников рекламы: какой праздник 23 октября

23 октября отмечают Международный день работников рекламы. Это профессиональный праздник пиарщиков, маркетологов и всех тех, кто имеет непосредственное отношение к рекламе.

Также сегодня, 23 октября, верующие чтят память святых мучеников Евлампия и Евлампии, которые были братом и сестрой.

В 303 году они погибли от рук гонителей, когда отказались убежать после того, как римский император Максимиан издал указ избавить от христиан их родной город.

На Евлампия день значительно уменьшается, из-за чего в народе начинали готовиться к зимним морозам.

Именины 23 октября

День ангела 23 октября отмечают обладатели таких имен, как Евлампий, Евлампия, Иннокентий, Амвросий, Андрей, Вассиан, Феофил.

Приметы 23 октября

  • В этот день рога месяца показывают на ту сторону, откуда быть ветрам.
  • Если рога месяца на север – быть скорой и строгой зиме, снег ляжет посуху; если на юг – скорой зимы не ждите, будет грязь да слякоть до 4 ноября.
  • Если в этот день на улице слякоть и грязь – значит, до 4 ноября снег не выпадет.
  • Если в этот день не ударят морозы, зимы не жди четыре недели.
  • Если днем западная часть неба чиста, то дождя не будет.

Что нельзя делать

  • Мести пол или пылесосить – убирая сор с пола, можно заодно вымести здоровье и деньги.
  • Начинать что-то новое – добрых плодов такое дело не принесет.
  • Покупать что-то новое – также, как и с новыми делами, проку от купленных сегодня новых вещей не будет: сломаются, порвутся, потеряются и т. п.
  • Устраивать свадьбу – крепкими такие отношения не будут.
Читайте также:
ОсеньПокров и День защитника: календарь праздников на октябрь 2021

Теги
Календар , Свято
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка