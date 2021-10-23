23 октября отмечают Международный день работников рекламы. Это профессиональный праздник пиарщиков, маркетологов и всех тех, кто имеет непосредственное отношение к рекламе.

Также сегодня, 23 октября, верующие чтят память святых мучеников Евлампия и Евлампии, которые были братом и сестрой.

В 303 году они погибли от рук гонителей, когда отказались убежать после того, как римский император Максимиан издал указ избавить от христиан их родной город.

На Евлампия день значительно уменьшается, из-за чего в народе начинали готовиться к зимним морозам.

Именины 23 октября

День ангела 23 октября отмечают обладатели таких имен, как Евлампий, Евлампия, Иннокентий, Амвросий, Андрей, Вассиан, Феофил.

Приметы 23 октября

В этот день рога месяца показывают на ту сторону, откуда быть ветрам.

Если рога месяца на север – быть скорой и строгой зиме, снег ляжет посуху; если на юг – скорой зимы не ждите, будет грязь да слякоть до 4 ноября.

Если в этот день на улице слякоть и грязь – значит, до 4 ноября снег не выпадет.

Если в этот день не ударят морозы, зимы не жди четыре недели.

Если днем западная часть неба чиста, то дождя не будет.

Что нельзя делать