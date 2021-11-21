21 ноября православные верующие отмечают Михайлов день. Архистратиг Михаил олицетворяет победу добра над темными силам, он считается главным защитником рода человеческого.

История Дня святого Михаила

Михаил — верховный военачальник в войне с врагами Бога. Образ святого олицетворяет победу добра над темными силами: гремит гром — это святой Михаил борется с чертями.

Это один из семи архангелов. Его издавна называют ангелом-хранителем всех христиан, а украинцы считают покровителем столицы нашего государства — Киева. Недаром на современном гербе Киева, как и на древнем, изображен образ архистратига с мечом.

Также Михаил — покровитель душ умерших, он проводит их на небо. Михаил с мечом охраняет врата рая. На Страшном суде архангел вызовет мертвых из могил и будет решать дальнейшую их участь, взвешивая добрые и плохие поступки. Будет молиться Господу об их прощении.

Дата его празднования была установлена церковью в IV веке.

Приметы

В этот день нельзя рубить топором и резать ножом. Также избегайте конфликтов и ссор, поскольку это день примирения и прощения. А значит, нужно попросить прощения у того человека, которого обидели, и отпустить из своей души вину.

На Михайлов день готовили пироги, мясо и пиво, ходили в гости и сами принимали гостей.

Погода на Михаила определяет, какой будет зима, весна и будущий урожай.

21 ноября часто выпадает первый снег, отсюда и примета: Михаил на белом коне приехал.

Если на Михаила идет дождь, ждите теплую и сухую весну.

Если ночь ясная на Михаила — зима будет длинной и суровой.

Утром туман — к хорошему урожаю.

Если выпадет снег на мерзлую землю, можно ожидать в следующем году хороший урожай хлеба.

Поздравления на Михаила

***

Михайлов день пришел к вам в дом,

Пусть мир, достаток будет в нем,

Пусть солнце светит вам с небес,

Вы ждите в этот день чудес!

Желаем благ всех и добра,

А в семьях радости, тепла.

Пусть Бог всегда вас бережет,

Пусть праздник счастье принесет!

***

Будь успешным, Михаил,

Сильным, смелым, позитивным,

Чтобы всех ты покорил

Чувством юмора активным.

Будь всегда на высоте,

Излучай добро и радость,

Чтоб в уме и красоте

Конкурентов не встречалось!

***

В Михайлов день вас поздравляю,

Шлю пожелания добра,

Пусть Михаил подарит силу,

Поток здоровья и тепла.

С молитвой чистой обратитесь,

Просите сердцем и душой,

Святой подарит пусть смирение,

Терпение, силу и покой.

***

В именины Михаилу

Пожелать хочу здоровья,

И терпения, и силы,

Веры с искренней любовью.

Пусть ведет тебя по жизни

Счастья яркая звезда.

И повсюду окружает

Неземная красота!

***

Мишке в праздник я желаю,

Что днем ангела зовется, —

Ты живи, преград не зная,

И удача улыбнется.

Пусть везение большое

Никогда не подведет,

Пусть любовь тебя накроет,

Счастье – рядом пусть идет!