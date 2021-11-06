6 ноября в Украине отмечают сразу несколько праздников, один из них международный. Кого стоит поздравить сегодня, какие приметы и что нельзя делать, читайте в материале на Фактах ICTV.

6 ноября для жителей столицы и всей страны особенное — День освобождения Киева. Во время Второй мировой войны столица была оккупирована с осени 1941-го года, но во время операции с 3 по 13 ноября 1943 года Киев и Житомир удалось освободить от захватчиков.

В мире 6 ноября отмечают Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов, который впервые появился в календарях в 2001 году. Это событие создано для привлечения внимания всего мира к ухудшению состояния экосистемы после военных конфликтов.

В 2005 году Генеральный секретарь ООН заявил, что ликвидация экологического ущерба является первостепенной задачей, а в 2006 году уверил, что хоть и удалось достичь некоторых договоренностей, экологические последствия войны игнорируются современными законами.

Именины 6 ноября празднуют Иван, Николай, Алексей, Петр, Георгий, Виктория.

Народные приметы на 6 ноября:

Вороны собираются в стаю — будет сильный мороз.

Какая погода 6 ноября, такая и 6 апреля будет.

Если в этот день погадать на суженого, то он обязательно появится;

Случайно упасть в яму 6 ноября — будет долгая и счастливая жизнь;

Разбить зеркало — к несчастью;

6 ноября — хороший день для покупки или продажи недвижимости, выгода гарантирована.

Что нельзя делать 6 ноября:

Не рекомендуется рисковать и браться за сомнительные дела.

Нельзя проявлять гордыню, высокомерие и злость.

Но стоит также ругаться, сквернословить и ссориться со своими близкими — большая вероятность испортить отношения;

Нельзя брать угощения у противоположного пола — наши предки считали, что таким способом могут приворожить.

Календарь праздников ноября

Ноябрь 2021 года также очень богатый на профессиональные праздники. К примеру, в начале месяца украинцы будут отмечать День работника социальной сферы и Международный день бухгалтера.

Ознакомиться с полным списком праздников ноября 2021 года можно в календаре Фактов ICTV.