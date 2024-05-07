В Украине не так уж и много праздников, которые касаются нашей культуры. Однако украинцы их очень любят отмечать, ведь это отличный способ напомнить о нашей уникальной одежде, истории и традициях, которыми жили наши предки. Кроме неповторимого языка есть и особенная одежда — вышиванка. Для нее даже есть отдельный праздник, и самое время узнать, на какое число он приходится в 2024 году.

Когда День вышиванки в 2024 году

Ежегодно дата празднования отличается, и День вышиванки в Украине ежегодно приходится на четверг третьей недели мая. В 2024 году это 16 мая.

Стоит отметить, что это неофициальный праздник, но отличный способ показать единство и любовь к своей культуре, которая тянется целые столетия. Многие украинцы будут наряжаться в вышиванки — наверняка у почти каждого из нас есть этот элемент работы, созданный вручную. Ожидается, что и украинцы за границей напомнят миру о важности помогать Украине в условиях войны.

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Кстати, довольно трудно найти одинаковые элементы одежды с идентичным орнаментом — вышиванка всегда отличалась стилем пошива, материалом, а также орнаментом, в зависимости от области Украины.

Май также будет богатым на всевозможные праздники. К примеру, на 5 число приходится Пасха, а на 28 число — День пограничника. Ознакомиться с полным календарем праздников мая 2024 можно на Фактах ICTV.