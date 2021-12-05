5 декабря во всем мире отмечают Международный день волонтера. Этот праздник появился в 1985 году после предложения ООН, и он призван мотивировать людей предлагать свою помощь и услуги в качестве волонтерства.

В это воскресенье стоит поздравить тех, кто всячески помогает хорошими делами лучше на безвозмездной основе. Эти люди не нуждаются в оплате их стараний — они делают это с целью сделать мир лучше.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем волонтера в открытках и СМС, которые порадуют ваших близких и друзей даже на расстоянии. Теплые слова согреют холодным зимним днем и вдохновят на великие дела.

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Спасибо вам за добрые дела,

Ведь вы по доброй воле их творите!

Желаю, чтоб дорога вас вела

К множеству прекраснейших открытий,

А также к новым целям и мечтам,

Которые лишь благо принесут!

Здоровья, много сил желаю вам,

Пускай вас всех всегда успехи ждут!



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Давайте скажем тем Спасибо,

Кто за бесплатно, от души,

Бросает знания и силы,

Чтоб людям помогать другим.

Он доброволец, волонтер он,

Название не меняет суть,

Всегда тревогой переполнен

Готов всем руку протянуть.



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Доброволец — важное призвание,

Это человек с большой душой,

И всегда достоин почитания

За поступок добрый, золотой

С вами мир весь к лучшему меняется,

В светлый путь уверенность растёт.

На вас глядя, дети пусть стараются

Добрых дней вершить круговорот!



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Благодарим вас, волонтеры,

За честный, добровольный труд,

Свернуть вы все готовы горы,

Ведь люди помощи так ждут!

Добро творите, пусть всегда

Дела благие удаются!

За годы честного труда

Благодеяния к вам вернется!



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Эти люди без оглядки

Силы, жизни отдают.

Не постигнуть всем загадки,

Отчего вперед идут.

Добровольцев поздравляю,

Вам ребята, мой поклон.

Ведь для вас в душе особый,

Свой неписаный закон.



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ООН также ежегодно обращается к волонтерам со всего мира, высоко оценивая их роль и вклад — независимо от того, в какой сфере они помогают. Известно, что со временем всемирная сеть начала помогать этой деятельности — различные базы данных и вебсайты, где каждый желающий может получить руку помощи, а также предложить свои услуги остальным.

Эксперты из ООН отмечают, что сейчас числится около 109 млн волонтеров во всем мире. Более 30% их них помогают бесплатной на официальном уровне. Уже совсем скоро наступит 2022 год, и украинцев ждет огромное количество праздников. Как и когда их будут отмечать в Украине — смотрите в официальном календаре праздников 2022 от Фактов ICTV.