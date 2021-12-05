5 декабря во всем мире отмечают Международный день волонтера. Этот праздник появился в 1985 году после предложения ООН, и он призван мотивировать людей предлагать свою помощь и услуги в качестве волонтерства.
В это воскресенье стоит поздравить тех, кто всячески помогает хорошими делами лучше на безвозмездной основе. Эти люди не нуждаются в оплате их стараний — они делают это с целью сделать мир лучше.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем волонтера в открытках и СМС, которые порадуют ваших близких и друзей даже на расстоянии. Теплые слова согреют холодным зимним днем и вдохновят на великие дела.
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Спасибо вам за добрые дела,
Ведь вы по доброй воле их творите!
Желаю, чтоб дорога вас вела
К множеству прекраснейших открытий,
А также к новым целям и мечтам,
Которые лишь благо принесут!
Здоровья, много сил желаю вам,
Пускай вас всех всегда успехи ждут!
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Давайте скажем тем Спасибо,
Кто за бесплатно, от души,
Бросает знания и силы,
Чтоб людям помогать другим.
Он доброволец, волонтер он,
Название не меняет суть,
Всегда тревогой переполнен
Готов всем руку протянуть.
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Доброволец — важное призвание,
Это человек с большой душой,
И всегда достоин почитания
За поступок добрый, золотой
С вами мир весь к лучшему меняется,
В светлый путь уверенность растёт.
На вас глядя, дети пусть стараются
Добрых дней вершить круговорот!
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Благодарим вас, волонтеры,
За честный, добровольный труд,
Свернуть вы все готовы горы,
Ведь люди помощи так ждут!
Добро творите, пусть всегда
Дела благие удаются!
За годы честного труда
Благодеяния к вам вернется!
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Эти люди без оглядки
Силы, жизни отдают.
Не постигнуть всем загадки,
Отчего вперед идут.
Добровольцев поздравляю,
Вам ребята, мой поклон.
Ведь для вас в душе особый,
Свой неписаный закон.
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ООН также ежегодно обращается к волонтерам со всего мира, высоко оценивая их роль и вклад — независимо от того, в какой сфере они помогают. Известно, что со временем всемирная сеть начала помогать этой деятельности — различные базы данных и вебсайты, где каждый желающий может получить руку помощи, а также предложить свои услуги остальным.
Эксперты из ООН отмечают, что сейчас числится около 109 млн волонтеров во всем мире. Более 30% их них помогают бесплатной на официальном уровне. Уже совсем скоро наступит 2022 год, и украинцев ждет огромное количество праздников. Как и когда их будут отмечать в Украине — смотрите в официальном календаре праздников 2022 от Фактов ICTV.