День Веры, Надежды, Любви и их матери Софии ежегодно отмечается верующими 30 сентября. В 2022 году важная дата приходится на пятницу.
Самое время поздравить с Днем ангела обладательниц этих красивых имен, а также напомнить близких о важности веры. Мученицы Вера, Надежда и любовь умерли после пыток, и до последнего дыхания не отказались от своей веры. Это очередное напоминание о том, что свет в сердце обязательно победит тьму, даже в это тяжелое для нас время.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем Веры, Надежды, Любви в открытках и СМС, которые порадуют даже на расстоянии. Теплые слова согреют тех, кто в них нуждается.
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С днём Надежды, Веры и Любви,
Святой их матери Софии!
Желаю счастья впереди,
И чтобы Ангелы хранили.
Доброты желаю в жизни,
Светлых дней на всем пути.
Чудес Всевышнего, здоровья,
Достатка, благ и теплоты.
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С Днем Любви, Надежды, Веры!
Света, нежности, добра!
Если сердцем в чудо верить,
Жизнь исполнится тепла.
Пусть надежды не угаснут,
А любовь пускай цветет,
Пусть нам мудрость дарит счастье
Каждый день и круглый год!
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Вера, Надежда и Любовь
Пускай всегда будут с тобой!
В столь светлый день пусть навсегда
Уйдут печаль, зло и беда,
Теплом пусть сердце полнится,
Желания исполнятся!
Пускай три силы принесут
В душу добро, ласку, уют!
***
София родила однажды
Трех прекрасных дочерей:
Любовь, Надежду, Веру,
Мир сразу стал тогда добрей.
Тебе желаю в этот праздник,
Чтобы Любовь была с тобой,
Чтоб Вера согревала душу,
Надежда берегла покой!
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В день Веры, Надежды, Любви
Мои поздравленья прими,
Бывают нелегкие дни,
Пускай будут рядом они.
Без веры прожить тяжело,
Надежда всегда окрыляет,
Любовь дарит нежность, тепло,
Наш жизненный путь облегчает!
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Уже совсем наступит октябрь — средина осени принесет огромное количество праздников, в том числе и профессиональных. К примеру, свой день будут отмечать врачи, учителя, юристы, риэлторы и художники. Ознакомиться с полным календарем праздников октября 2022 можно на Фактах ICTV.