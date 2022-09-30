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День Веры, Надежды, Любови – поздравления в открытках и СМС

30 сентября 2022, 07:47
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Цветы

День Веры, Надежды, Любви и их матери Софии ежегодно отмечается верующими 30 сентября. В 2022 году важная дата приходится на пятницу.

Самое время поздравить с Днем ангела обладательниц этих красивых имен, а также напомнить близких о важности веры. Мученицы Вера, Надежда и любовь умерли после пыток, и до последнего дыхания не отказались от своей веры. Это очередное напоминание о том, что свет в сердце обязательно победит тьму, даже в это тяжелое для нас время.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем Веры, Надежды, Любви в открытках и СМС, которые порадуют даже на расстоянии. Теплые слова согреют тех, кто в них нуждается.

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***

С днём Надежды, Веры и Любви,
Святой их матери Софии!
Желаю счастья впереди,
И чтобы Ангелы хранили.

Доброты желаю в жизни,
Светлых дней на всем пути.
Чудес Всевышнего, здоровья,
Достатка, благ и теплоты.

День Веры, Надежды и Любви

***

С Днем Любви, Надежды, Веры!
Света, нежности, добра!
Если сердцем в чудо верить,
Жизнь исполнится тепла.

Пусть надежды не угаснут,
А любовь пускай цветет,
Пусть нам мудрость дарит счастье
Каждый день и круглый год!

День Веры, Надежды и Любви

***

Вера, Надежда и Любовь
Пускай всегда будут с тобой!
В столь светлый день пусть навсегда
Уйдут печаль, зло и беда,

Теплом пусть сердце полнится,
Желания исполнятся!
Пускай три силы принесут
В душу добро, ласку, уют!

День Веры, Надежды и Любви

***

София родила однажды
Трех прекрасных дочерей:
Любовь, Надежду, Веру,
Мир сразу стал тогда добрей.

Тебе желаю в этот праздник,
Чтобы Любовь была с тобой,
Чтоб Вера согревала душу,
Надежда берегла покой!

День Веры, Надежды и Любви

***

В день Веры, Надежды, Любви
Мои поздравленья прими,
Бывают нелегкие дни,
Пускай будут рядом они.

Без веры прожить тяжело,
Надежда всегда окрыляет,
Любовь дарит нежность, тепло,
Наш жизненный путь облегчает!

День Веры, Надежды и Любви

***

Уже совсем наступит октябрь — средина осени принесет огромное количество праздников, в том числе и профессиональных. К примеру, свой день будут отмечать врачи, учителя, юристы, риэлторы и художники. Ознакомиться с полным календарем праздников октября 2022 можно на Фактах ICTV.

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Поздравления с праздниками
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