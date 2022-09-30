День Веры, Надежды, Любви и их матери Софии ежегодно отмечается верующими 30 сентября. В 2022 году важная дата приходится на пятницу.

Самое время поздравить с Днем ангела обладательниц этих красивых имен, а также напомнить близких о важности веры. Мученицы Вера, Надежда и любовь умерли после пыток, и до последнего дыхания не отказались от своей веры. Это очередное напоминание о том, что свет в сердце обязательно победит тьму, даже в это тяжелое для нас время.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем Веры, Надежды, Любви в открытках и СМС, которые порадуют даже на расстоянии. Теплые слова согреют тех, кто в них нуждается.

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***

С днём Надежды, Веры и Любви,

Святой их матери Софии!

Желаю счастья впереди,

И чтобы Ангелы хранили.

Доброты желаю в жизни,

Светлых дней на всем пути.

Чудес Всевышнего, здоровья,

Достатка, благ и теплоты.

***

С Днем Любви, Надежды, Веры!

Света, нежности, добра!

Если сердцем в чудо верить,

Жизнь исполнится тепла.

Пусть надежды не угаснут,

А любовь пускай цветет,

Пусть нам мудрость дарит счастье

Каждый день и круглый год!

***

Вера, Надежда и Любовь

Пускай всегда будут с тобой!

В столь светлый день пусть навсегда

Уйдут печаль, зло и беда,

Теплом пусть сердце полнится,

Желания исполнятся!

Пускай три силы принесут

В душу добро, ласку, уют!

***

София родила однажды

Трех прекрасных дочерей:

Любовь, Надежду, Веру,

Мир сразу стал тогда добрей.

Тебе желаю в этот праздник,

Чтобы Любовь была с тобой,

Чтоб Вера согревала душу,

Надежда берегла покой!

***

В день Веры, Надежды, Любви

Мои поздравленья прими,

Бывают нелегкие дни,

Пускай будут рядом они.

Без веры прожить тяжело,

Надежда всегда окрыляет,

Любовь дарит нежность, тепло,

Наш жизненный путь облегчает!

***

Уже совсем наступит октябрь — средина осени принесет огромное количество праздников, в том числе и профессиональных. К примеру, свой день будут отмечать врачи, учителя, юристы, риэлторы и художники. Ознакомиться с полным календарем праздников октября 2022 можно на Фактах ICTV.