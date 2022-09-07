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День военной разведки 2022: поздравления в СМС и открытках

7 сентября 2022, 07:21
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
День военной разведки 2022: поздравления в СМС и открытках

7 сентября в Украине отмечают День военной разведки. Это профессиональный праздник разведчиков, которые очень важны для нашей страны, особенно во время полномасштабной войны.

Военная разведка играет важную роль в защите национальных интересов государства. Именно люди этой профессии предоставляют оперативную, объективную и достоверную разведывательную информацию.

Если у вас среди друзей и знакомых есть разведчики, не забудьте поздравить их в этот день, а также поблагодарить за работу. Факты ICTV подготовили поздравления с Днем военной разведки 2022 в открытках и СМС.

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Поздравления с Днем военной разведки 2022 в открытках

Поздравления с Днем военной разведки 2022 в СМС

***

Сегодня праздник твой, разведчик,
Мы поздравляем от души,
Ты оставайся не замечен,
Дела с успехом заверши!

Не обделит пусть жизнь здоровьем,
И нет ненастий на пути,
Желаем дружно мы, с любовью,
К своей мечте бодрей лети!

***

Военный разведчик, спасибо за труд,
Сегодня тебя от души поздравляем.
Здоровячка крепкого, как изумруд,
И жизни спокойной сердечно желаем.

Любви, благодати и нежной заботы,
И чтоб окружали родные, друзья.
Успехов конечно же в трудной работе,
Добра, понимания во всем и всегда.

***

Бывает задача так трудно дается,
но всякий разведчик исполнит приказ,
сейчас на ваш день, в торжество для разведки,
приходит от нас поздравлений тот час!

Давайте ребята, ведите разведку,
ведь столько ребята зависит от вас,
и вдруг может кто—то получит награду,
за то что страну он разведкою спас!

***

Военная разведка
На месте не сидит,
Все знает четко, метко,
И бдит, и бдит, и бдит.

***

Сложно даже себе представить
Работу сложней, чем разведчик.
Да и опасней, чего уж лукавить…
Сегодня хотим от души Вас поздравить:

Мирного неба хотим пожелать,
Не гореть на работе, то есть не уставать,
Не забывать жену целовать,
Ну, и, конечно же, горя не знать.

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День воєнної розвідки Привітання
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