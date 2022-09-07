7 сентября в Украине отмечают День военной разведки. Это профессиональный праздник разведчиков, которые очень важны для нашей страны, особенно во время полномасштабной войны.
Военная разведка играет важную роль в защите национальных интересов государства. Именно люди этой профессии предоставляют оперативную, объективную и достоверную разведывательную информацию.
Если у вас среди друзей и знакомых есть разведчики, не забудьте поздравить их в этот день, а также поблагодарить за работу. Факты ICTV подготовили поздравления с Днем военной разведки 2022 в открытках и СМС.
Поздравления с Днем военной разведки 2022 в открытках
Поздравления с Днем военной разведки 2022 в СМС
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Сегодня праздник твой, разведчик,
Мы поздравляем от души,
Ты оставайся не замечен,
Дела с успехом заверши!
Не обделит пусть жизнь здоровьем,
И нет ненастий на пути,
Желаем дружно мы, с любовью,
К своей мечте бодрей лети!
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Военный разведчик, спасибо за труд,
Сегодня тебя от души поздравляем.
Здоровячка крепкого, как изумруд,
И жизни спокойной сердечно желаем.
Любви, благодати и нежной заботы,
И чтоб окружали родные, друзья.
Успехов конечно же в трудной работе,
Добра, понимания во всем и всегда.
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Бывает задача так трудно дается,
но всякий разведчик исполнит приказ,
сейчас на ваш день, в торжество для разведки,
приходит от нас поздравлений тот час!
Давайте ребята, ведите разведку,
ведь столько ребята зависит от вас,
и вдруг может кто—то получит награду,
за то что страну он разведкою спас!
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Военная разведка
На месте не сидит,
Все знает четко, метко,
И бдит, и бдит, и бдит.
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Сложно даже себе представить
Работу сложней, чем разведчик.
Да и опасней, чего уж лукавить…
Сегодня хотим от души Вас поздравить:
Мирного неба хотим пожелать,
Не гореть на работе, то есть не уставать,
Не забывать жену целовать,
Ну, и, конечно же, горя не знать.