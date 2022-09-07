7 сентября в Украине отмечают День военной разведки. Это профессиональный праздник разведчиков, которые очень важны для нашей страны, особенно во время полномасштабной войны.

Военная разведка играет важную роль в защите национальных интересов государства. Именно люди этой профессии предоставляют оперативную, объективную и достоверную разведывательную информацию.

Если у вас среди друзей и знакомых есть разведчики, не забудьте поздравить их в этот день, а также поблагодарить за работу. Факты ICTV подготовили поздравления с Днем военной разведки 2022 в открытках и СМС.

Сейчас смотрят

Поздравления с Днем военной разведки 2022 в открытках

Поздравления с Днем военной разведки 2022 в СМС

***

Сегодня праздник твой, разведчик,

Мы поздравляем от души,

Ты оставайся не замечен,

Дела с успехом заверши!

Не обделит пусть жизнь здоровьем,

И нет ненастий на пути,

Желаем дружно мы, с любовью,

К своей мечте бодрей лети!

***

Военный разведчик, спасибо за труд,

Сегодня тебя от души поздравляем.

Здоровячка крепкого, как изумруд,

И жизни спокойной сердечно желаем.

Любви, благодати и нежной заботы,

И чтоб окружали родные, друзья.

Успехов конечно же в трудной работе,

Добра, понимания во всем и всегда.

***

Бывает задача так трудно дается,

но всякий разведчик исполнит приказ,

сейчас на ваш день, в торжество для разведки,

приходит от нас поздравлений тот час!

Давайте ребята, ведите разведку,

ведь столько ребята зависит от вас,

и вдруг может кто—то получит награду,

за то что страну он разведкою спас!

***

Военная разведка

На месте не сидит,

Все знает четко, метко,

И бдит, и бдит, и бдит.

***

Сложно даже себе представить

Работу сложней, чем разведчик.

Да и опасней, чего уж лукавить…

Сегодня хотим от души Вас поздравить:

Мирного неба хотим пожелать,

Не гореть на работе, то есть не уставать,

Не забывать жену целовать,

Ну, и, конечно же, горя не знать.