День Военно-Морских Сил ВСУ — важный праздник для защитников. Ежегодно он отмечается в первое воскресенье июля, и в этом году день приходится на 3 число.

Самое время поздравит тех военных, которые защищаются водные границы Украины. В условиях войны наши герои мощно дают отпор противнику, и делают все, чтобы небо над нашей страной стало мирным как можно скорее.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем Военно-Морских Сил ВСУ в открытках и СМС, которые порадуют защитников даже на расстоянии.

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Поздравления с Днем Военно-Морских Сил ВСУ в СМС

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За моряков в день Нептуна

Сегодня будем пить до дна!

Волна пусть на плаву вас держит,

И все сбываются надежды.

Пусть шторм и буря не грозит,

А Бог от бед вас защитит.

***

В День флота Украины

Поздравить есть причина

Отважных моряков и бравых речников.

Мы плавали и знаем,

В походах все бывает,

И достаёт порою волна до облаков.

Пусть корабли стальные

Сквозь струи водяные

Легко проложат путь свой до дальних берегов.

***

С днем флота Украины,

Спасибо вам мужчины,

Пусть море никогда,

Вас не обидит зря.

Пусть счастье с вами будет,

Пусть милые ревнуют,

Домой невесты ждут,

И пироги пекут.

Спасибо вам вдвойне,

Плывите налегке!

***

Наше богатство — наши моря,

А гордость во флоте нашем.

Корабли, палубы и якоря, —

Что этой картины есть краше?

Пусть все морские наши суда

Ожидает штиль и минуют невзгоды,

А экипажи чтоб все без труда

Могли покорять морские просторы.

***

Флот Украины силён и отважен,

Боятся его все враги, как огня,

И в день этот яркий особенно важно

Прославить всех тех, кто сегодня в морях!

Пусть вас все шторма стороною обходят,

Лишь мягкие волны к успеху несут,

Плывите всегда за звездой путеводной,

Пусть к счастью она предоставит маршрут!

Поздравления с Днем Военно-Морских Сил ВСУ в открытках

Праздник День Военно-Морских Сил ВСУ отмечают в Украине с 2015 года — до этого в стране существовал День флота, который отмечался в последнюю неделю июля.

Июль порадует украинцев огромным количеством профессиональных праздников. В средине лета свой день будут отмечать рыбаки, бортпроводники, бухгалтера и аудиторы. На конце месяца приходится День крещения Киевской Руси — Украины. Ознакомиться с полным календарем праздников июля 2022 можно на Фактах ICTV.