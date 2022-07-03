День Военно-Морских Сил ВСУ — важный праздник для защитников. Ежегодно он отмечается в первое воскресенье июля, и в этом году день приходится на 3 число.
Самое время поздравит тех военных, которые защищаются водные границы Украины. В условиях войны наши герои мощно дают отпор противнику, и делают все, чтобы небо над нашей страной стало мирным как можно скорее.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем Военно-Морских Сил ВСУ в открытках и СМС, которые порадуют защитников даже на расстоянии.
Поздравления с Днем Военно-Морских Сил ВСУ в СМС
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За моряков в день Нептуна
Сегодня будем пить до дна!
Волна пусть на плаву вас держит,
И все сбываются надежды.
Пусть шторм и буря не грозит,
А Бог от бед вас защитит.
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В День флота Украины
Поздравить есть причина
Отважных моряков и бравых речников.
Мы плавали и знаем,
В походах все бывает,
И достаёт порою волна до облаков.
Пусть корабли стальные
Сквозь струи водяные
Легко проложат путь свой до дальних берегов.
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С днем флота Украины,
Спасибо вам мужчины,
Пусть море никогда,
Вас не обидит зря.
Пусть счастье с вами будет,
Пусть милые ревнуют,
Домой невесты ждут,
И пироги пекут.
Спасибо вам вдвойне,
Плывите налегке!
***
Наше богатство — наши моря,
А гордость во флоте нашем.
Корабли, палубы и якоря, —
Что этой картины есть краше?
Пусть все морские наши суда
Ожидает штиль и минуют невзгоды,
А экипажи чтоб все без труда
Могли покорять морские просторы.
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Флот Украины силён и отважен,
Боятся его все враги, как огня,
И в день этот яркий особенно важно
Прославить всех тех, кто сегодня в морях!
Пусть вас все шторма стороною обходят,
Лишь мягкие волны к успеху несут,
Плывите всегда за звездой путеводной,
Пусть к счастью она предоставит маршрут!
Поздравления с Днем Военно-Морских Сил ВСУ в открытках
Праздник День Военно-Морских Сил ВСУ отмечают в Украине с 2015 года — до этого в стране существовал День флота, который отмечался в последнюю неделю июля.
Июль порадует украинцев огромным количеством профессиональных праздников. В средине лета свой день будут отмечать рыбаки, бортпроводники, бухгалтера и аудиторы. На конце месяца приходится День крещения Киевской Руси — Украины. Ознакомиться с полным календарем праздников июля 2022 можно на Фактах ICTV.