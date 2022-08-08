День войск связи Украины ежегодно отмечается 8 августа. В 2022 году праздник приходится на понедельник.

Важная дата напомнит украинцам о важности связистов в военном деле. Связь — один из главных аспектов ведения войны, который может стать переломным в ходе битвы и всей даже кампании. Узконаправленные специалисты сделают все, чтобы связь была стабильной и защищенной, делая невозможным перехват информации.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем войск связи Украины в открытках и СМС, которые порадуют военных даже на расстоянии.

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Всем связистам Украины,

Шлем горячий мы привет,

Едины мы в своем порыве,

Ведь без связи дела нет!

С Днем войск связи поздравляем,

И хотим вам пожелать,

Службу выполнять исправно

И связь на уровне держать!

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Все связисты отмечают

Праздник свой сегодня.

Вы, ребята, хороши,

Мощны, благородны.

Низкий вам поклон за службу,

Смелость и отвагу.

Пусть приносит лишь успех

Данная присяга.

***

Всех связистов Украины,

Поздравляю громко я.

Пускай здоровье не покинет,

А дома ждет вас всех, семья.

Пускай всем вам живется лучше,

Чтоб не познали вы тоски.

Чтобы у вас все получалось,

И счастливы все были вы.

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Командиры, генералы

Без Вас не сделают ни шагу,

Ведь связи важные каналы

Несете, проявив отвагу.

Сегодня мы Вас поздравляем,

И от души сказать хотим,

Здоровья, счастья Вам желаем,

Пусть будет дух непобедим.

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В армии без связи никуда,

Связисты — очень важные на службе,

Желаем им прожить счастливые года,

Любви желаем и крепкой дружбы.

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Август идет полным ходом — совсем скоро наступит осень. Сентябрь порадует украинцев огромным количеством праздников, в том числе и религиозных. К примеру, 11 сентября православные отмечают Усекновение главы Иоанна, которого казнили за честность. А уже 21 сентября верующие будут праздновать Рождество Пресвятой Богородицы. Ознакомиться с церковным календарем праздников сентября 2022 можно на Фактах ICTV.