День войск связи Украины ежегодно отмечается 8 августа. В 2022 году праздник приходится на понедельник.
Важная дата напомнит украинцам о важности связистов в военном деле. Связь — один из главных аспектов ведения войны, который может стать переломным в ходе битвы и всей даже кампании. Узконаправленные специалисты сделают все, чтобы связь была стабильной и защищенной, делая невозможным перехват информации.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем войск связи Украины в открытках и СМС, которые порадуют военных даже на расстоянии.
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Всем связистам Украины,
Шлем горячий мы привет,
Едины мы в своем порыве,
Ведь без связи дела нет!
С Днем войск связи поздравляем,
И хотим вам пожелать,
Службу выполнять исправно
И связь на уровне держать!
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Все связисты отмечают
Праздник свой сегодня.
Вы, ребята, хороши,
Мощны, благородны.
Низкий вам поклон за службу,
Смелость и отвагу.
Пусть приносит лишь успех
Данная присяга.
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Всех связистов Украины,
Поздравляю громко я.
Пускай здоровье не покинет,
А дома ждет вас всех, семья.
Пускай всем вам живется лучше,
Чтоб не познали вы тоски.
Чтобы у вас все получалось,
И счастливы все были вы.
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Командиры, генералы
Без Вас не сделают ни шагу,
Ведь связи важные каналы
Несете, проявив отвагу.
Сегодня мы Вас поздравляем,
И от души сказать хотим,
Здоровья, счастья Вам желаем,
Пусть будет дух непобедим.
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В армии без связи никуда,
Связисты — очень важные на службе,
Желаем им прожить счастливые года,
Любви желаем и крепкой дружбы.
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Август идет полным ходом — совсем скоро наступит осень. Сентябрь порадует украинцев огромным количеством праздников, в том числе и религиозных. К примеру, 11 сентября православные отмечают Усекновение главы Иоанна, которого казнили за честность. А уже 21 сентября верующие будут праздновать Рождество Пресвятой Богородицы. Ознакомиться с церковным календарем праздников сентября 2022 можно на Фактах ICTV.