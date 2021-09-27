День туризма в 2021 году украинцы отмечают 27 сентября. Праздник существует на территории страны с 1998 года, после указа второго президента Украины Леонида Кучмы.

В этот день стоит поздравить тех, кто посвятил свою жизнь туризму, или помогает осуществить мечту о путешествии другим людям.

Праздник касается работников туристических агентств, туроператоров, и всех тех, кто работает в сфере туризма. Не стоит и забывать про самих путешественников.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем туризма в СМС и картинках, которые порадуют ваших близких путешественников.

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Поздравляю с Днем туризма,

И желаю приключений,

Много путешествий в жизни,

Только ярких впечатлений.

Пусть глаза огнем сияют,

Покоряются вершины,

Пусть задор не угасает,

Никогда не знать рутины!

***

С Днем туризма поздравляю!

Ветер пусть попутным будет,

Вмиг сбываются желания,

Дождь из радостей бушует.

Раскрываются беспечно

Пусть большие перспективы,

Ждут потоки бесконечных

Впечатлений самых сильных!

***

С Днем туризма поздравляем,

Путешествий Вам желаем,

Достатка, ветерка попутного,

Счастья — абсолютного!

Решительности Вам и настроя,

Финансов стабильных Вам и покоя,

Оптимизма — неиссякаемого,

Отдыха Вам обожаемого!

***

Поздравляю с Днем туризма!

Пусть сияет солнце ярче,

И походы пусть любые

Длятся весело, удачно.

Пусть везение не оставит,

Дружба тоже не подводит,

И глаза всегда сияют —

Точно при любой погоде!

***

Всех туристов поздравляю.

Ну-ка, свой хватай рюкзак,

День у нас феноменальный,

Путешественникам — знак.

Вам желаю интересных

И успешных лишь походов,

Путь приветствуют просторы

Теплой, ласковой погодой.

***

Желаю ярких впечатлений,

Новых стран и городов,

Сотни красочных мгновений,

Будь, турист, на все готов!

Вдаль пускай ведет дорога,

Мест желаю неизвестных,

Путешествий очень много

И знакомств лишь интересных!

***

В Украине День туризма отмечается одновременно со Всемирным днем туризма.

Этот день обычно отмечается громким корпоративом в крупных компаниях, связанных с путешествиями и туризмом. Некоторые отели тоже не обходят стороной этот день — они существуют благодаря гостям.

И хотя пандемия негативно повлияла на туризм, украинцы не планируют сидеть дома.

Недавно Министерство иностранных дел опубликовало список 10 самых популярных стран, которым украинцы интересовались чаще всего. Лидерами в списке стали Польша, Италия и Испания.

Узнать о неофициальных праздниках 2021 года можно в календаре Фактов ICTV.