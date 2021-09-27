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День туризма в Украине: лучшие поздравления в картинках и СМС

27 сентября, 08:00 Микола Олефіренко
День туризма

День туризма в 2021 году украинцы отмечают 27 сентября. Праздник существует на территории страны с 1998 года, после указа второго президента Украины Леонида Кучмы.

В этот день стоит поздравить тех, кто посвятил свою жизнь туризму, или помогает осуществить мечту о путешествии другим людям.

Праздник касается работников туристических агентств, туроператоров, и всех тех, кто работает в сфере туризма. Не стоит и забывать про самих путешественников.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем туризма в СМС и картинках, которые порадуют ваших близких путешественников.

***
Поздравляю с Днем туризма,
И желаю приключений,
Много путешествий в жизни,
Только ярких впечатлений.

Пусть глаза огнем сияют,
Покоряются вершины,
Пусть задор не угасает,
Никогда не знать рутины!

День туризма

***

С Днем туризма поздравляю!
Ветер пусть попутным будет,
Вмиг сбываются желания,
Дождь из радостей бушует.

Раскрываются беспечно
Пусть большие перспективы,
Ждут потоки бесконечных
Впечатлений самых сильных!

***

С Днем туризма поздравляем,
Путешествий Вам желаем,
Достатка, ветерка попутного,
Счастья — абсолютного!

Решительности Вам и настроя,
Финансов стабильных Вам и покоя,
Оптимизма — неиссякаемого,
Отдыха Вам обожаемого!

День туризма

***

Поздравляю с Днем туризма!
Пусть сияет солнце ярче,
И походы пусть любые
Длятся весело, удачно.

Пусть везение не оставит,
Дружба тоже не подводит,
И глаза всегда сияют —
Точно при любой погоде!

День туризма

***

Всех туристов поздравляю.
Ну-ка, свой хватай рюкзак,
День у нас феноменальный,
Путешественникам — знак.

Вам желаю интересных
И успешных лишь походов,
Путь приветствуют просторы
Теплой, ласковой погодой.

День туризма

***

Желаю ярких впечатлений,
Новых стран и городов,
Сотни красочных мгновений,
Будь, турист, на все готов!

Вдаль пускай ведет дорога,
Мест желаю неизвестных,
Путешествий очень много
И знакомств лишь интересных!

День туризма

***

В Украине День туризма отмечается одновременно со Всемирным днем туризма.

Этот день обычно отмечается громким корпоративом в крупных компаниях, связанных с путешествиями и туризмом. Некоторые отели тоже не обходят стороной этот день — они существуют благодаря гостям.

И хотя пандемия негативно повлияла на туризм, украинцы не планируют сидеть дома.

Недавно Министерство иностранных дел опубликовало список 10 самых популярных стран, которым украинцы интересовались чаще всего. Лидерами в списке стали Польша, Италия и Испания.

Узнать о неофициальных праздниках 2021 года можно в календаре Фактов ICTV.

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