День туризма в Украине ежегодно отмечают 27 сентября. Праздник учредили в далеком 1998 году. Как правило, в этот день поздравляют как работников этой сферы, так и людей, которые причисляют себя к туристам.
Поздравления с Днем туризма в Украине
Всем, кто любит поездки, походы
И рассветы вне дома встречать,
Мы сегодня хорошей погоды
И удачи хотим пожелать.
Всем, кому не сидится на месте,
Кто привык этот мир познавать, —
Впечатляющих встреч, путешествий,
Чтоб всю жизнь было что вспоминать.
С днем туризма, друзья, всех причастных.
Больше сил, больше воздуха в грудь!
И пусть будет безумно прекрасным,
Легким, светлым ваш избранный путь.
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Поздравляю с Днем туриста! Желаю новых открытий, интересных маршрутов и полный рюкзак счастья. Пусть здоровье и финансы позволяют, а жизнь располагает к путешествиям. И пусть компас судьбы всегда указывает на благополучие и успех.
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Пусть и нечасто, но порою
От будней спрятаться стремясь,
Захочется, увы, не скрою,
Дорог познать чудную вязь.
Рискнуть покоем ради странствий,
А ведь дорога — это жизнь.
Вот без комфорта и убранства
Осмелься просто, продержись!
Когда турист в душе — бродяга…
… он знает цену всех дорог.
Ребята, с праздником! Где фляга?
Умеем выйти за порог!
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Поздравляю с Днем туризма! Желаю постоянно открывать для себя мир с разных сторон, путешествовать, находить новых друзей и места, где душа наполняется восторгом. Пусть красота сил природы и человеческих рук в разных уголках планеты вдохновляет на развитие, меняет мировоззрение, дарит сердцу радость и гармонию!
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С Днем туризма
Поздравляю всей душою,
Пожелаю оптимизма
И прекрасного настроя!
Теплых дней, погоды ясной
И попутчиков чудесных,
Наслаждения и счастья
От походов интересных!