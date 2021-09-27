День туризма в Украине ежегодно отмечают 27 сентября. Праздник учредили в далеком 1998 году. Как правило, в этот день поздравляют как работников этой сферы, так и людей, которые причисляют себя к туристам.

Поздравления с Днем туризма в Украине

Всем, кто любит поездки, походы

И рассветы вне дома встречать,

Мы сегодня хорошей погоды

И удачи хотим пожелать.

Всем, кому не сидится на месте,

Кто привык этот мир познавать, —

Впечатляющих встреч, путешествий,

Чтоб всю жизнь было что вспоминать.

С днем туризма, друзья, всех причастных.

Больше сил, больше воздуха в грудь!

И пусть будет безумно прекрасным,

Легким, светлым ваш избранный путь.

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Поздравляю с Днем туриста! Желаю новых открытий, интересных маршрутов и полный рюкзак счастья. Пусть здоровье и финансы позволяют, а жизнь располагает к путешествиям. И пусть компас судьбы всегда указывает на благополучие и успех.

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Пусть и нечасто, но порою

От будней спрятаться стремясь,

Захочется, увы, не скрою,

Дорог познать чудную вязь.

Рискнуть покоем ради странствий,

А ведь дорога — это жизнь.

Вот без комфорта и убранства

Осмелься просто, продержись!

Когда турист в душе — бродяга…

… он знает цену всех дорог.

Ребята, с праздником! Где фляга?

Умеем выйти за порог!

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Поздравляю с Днем туризма! Желаю постоянно открывать для себя мир с разных сторон, путешествовать, находить новых друзей и места, где душа наполняется восторгом. Пусть красота сил природы и человеческих рук в разных уголках планеты вдохновляет на развитие, меняет мировоззрение, дарит сердцу радость и гармонию!

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С Днем туризма

Поздравляю всей душою,

Пожелаю оптимизма

И прекрасного настроя!

Теплых дней, погоды ясной

И попутчиков чудесных,

Наслаждения и счастья

От походов интересных!