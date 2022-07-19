День тренера на Украине отмечают 19 июля. В этом году мы празднуем его второй раз.

Работа тренера очень важна и трудна. Тренер не только помогает избавиться от лишнего веса и привести тело в порядок, а также делает огромный вклад в развитие нашей страны, воспитывая спортсменов, которые прославляют Украину.

Лучшие поздравления с Днем тренера в открытках и СМС подготовили Факты ICTV.

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Поздравления с Днем тренера в открытках

Поздравления с Днем тренера в СМС

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Спасибо Вам за все победы,

За сладкий миг на пьедестале,

За то, что вы со мною рядом

И в миг триумфа и в спортзале.

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Спасибо, тренер, за поддержку,

За силу духа, доброту,

За то, что в чистом небе

Мою зажгли для всех звезду.

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Желаем Вам успеха, счастья,

К победе точно приведем,

Желаем, чтоб мечты сбывались,

И чтоб проблемы были нипочем!

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Стремления к победе и успеха,

И оставаться вечно у руля!

Сегодня поздравляем человека,

Который отдает нам всего себя!

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С Днем тренера! Удачи!

Добра, очередных высот!

И замечательной отдачи

От тех, кто с вас пример берет!