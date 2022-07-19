День тренера на Украине отмечают 19 июля. В этом году мы празднуем его второй раз.
Работа тренера очень важна и трудна. Тренер не только помогает избавиться от лишнего веса и привести тело в порядок, а также делает огромный вклад в развитие нашей страны, воспитывая спортсменов, которые прославляют Украину.
Лучшие поздравления с Днем тренера в открытках и СМС подготовили Факты ICTV.
Поздравления с Днем тренера в открытках
Поздравления с Днем тренера в СМС
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Спасибо Вам за все победы,
За сладкий миг на пьедестале,
За то, что вы со мною рядом
И в миг триумфа и в спортзале.
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Спасибо, тренер, за поддержку,
За силу духа, доброту,
За то, что в чистом небе
Мою зажгли для всех звезду.
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Желаем Вам успеха, счастья,
К победе точно приведем,
Желаем, чтоб мечты сбывались,
И чтоб проблемы были нипочем!
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Стремления к победе и успеха,
И оставаться вечно у руля!
Сегодня поздравляем человека,
Который отдает нам всего себя!
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С Днем тренера! Удачи!
Добра, очередных высот!
И замечательной отдачи
От тех, кто с вас пример берет!