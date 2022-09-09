9 сентября в Украине отмечают День тестировщика — в 2022 году праздник приходится на пятницу. Самое время подготовиться к важному дню основательно и поздравить своих близких.
В этот день стоит порадовать тех, кто посвятил свою жизнь работе с компьютерами и другими электронными гаджетами, а также обнаружению ошибок во время тестирования работы.
Тестировщик — это незаменимая профессия, без которой мир компьютеров не может существовать. Все новые продукты и обновления тщательно проверяются экспертами, чтобы пользователи получили исправно работающий продукт.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем тестировщика в открытках и СМС, которые порадуют ваших знакомых.
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Тестировать программы —
Задача непростая,
И ты её упрямо
С успехом выполняешь.
Любимая работа
Пусть интересной будет,
Не ждать чтобы субботы,
А обожать все будни!
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Чтоб прибор ваш не ломался,
Тестировщик постарался.
Проверял и так, и этак,
Разбирая все на свете
Труд его всегда в почете,
Знает толк в своей работе.
С праздником поздравим вместе
И споем для души песню.
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Настал сегодня праздник твой,
Наш тестировщик дорогой,
Тебя поздравить мы спешим
От сердца и большой души,
Хотим успехов пожелать,
Все-все в работе успевать,
Чтоб получались все дела,
И в личном тоже жизнь цвела!
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Вы тестируете ловко
Каждый новый инструмент.
Пусть удачным будет в жизни
Ваш любой эксперимент.
В праздник ваш желаю счастья,
В жизни личной и труде.
Сохраняйте скрупулезность
В каждодневной суете.
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Поздравляю тебя с Днем тестировщика! Желаю добиться успехов в работе и жизни. Пусть на твоем пути не будет сложных тестов от судьбы, а все твои решения по жизни пусть будут верными, без всяких там ошибок!
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Осень — это не только наступление холодов, но и огромное количество праздников. Сентябрь преподнесет украинцам огромное количество важных дней, в том числе и церковных. Ознакомиться с полным календарем праздников сентября 2022 можно на Фактах ICTV.