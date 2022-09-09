9 сентября в Украине отмечают День тестировщика — в 2022 году праздник приходится на пятницу. Самое время подготовиться к важному дню основательно и поздравить своих близких.

В этот день стоит порадовать тех, кто посвятил свою жизнь работе с компьютерами и другими электронными гаджетами, а также обнаружению ошибок во время тестирования работы.

Тестировщик — это незаменимая профессия, без которой мир компьютеров не может существовать. Все новые продукты и обновления тщательно проверяются экспертами, чтобы пользователи получили исправно работающий продукт.

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Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем тестировщика в открытках и СМС, которые порадуют ваших знакомых.

***

Тестировать программы —

Задача непростая,

И ты её упрямо

С успехом выполняешь.

Любимая работа

Пусть интересной будет,

Не ждать чтобы субботы,

А обожать все будни!

***

Чтоб прибор ваш не ломался,

Тестировщик постарался.

Проверял и так, и этак,

Разбирая все на свете

Труд его всегда в почете,

Знает толк в своей работе.

С праздником поздравим вместе

И споем для души песню.

***

Настал сегодня праздник твой,

Наш тестировщик дорогой,

Тебя поздравить мы спешим

От сердца и большой души,

Хотим успехов пожелать,

Все-все в работе успевать,

Чтоб получались все дела,

И в личном тоже жизнь цвела!

***

Вы тестируете ловко

Каждый новый инструмент.

Пусть удачным будет в жизни

Ваш любой эксперимент.

В праздник ваш желаю счастья,

В жизни личной и труде.

Сохраняйте скрупулезность

В каждодневной суете.

***

Поздравляю тебя с Днем тестировщика! Желаю добиться успехов в работе и жизни. Пусть на твоем пути не будет сложных тестов от судьбы, а все твои решения по жизни пусть будут верными, без всяких там ошибок!

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Осень — это не только наступление холодов, но и огромное количество праздников. Сентябрь преподнесет украинцам огромное количество важных дней, в том числе и церковных. Ознакомиться с полным календарем праздников сентября 2022 можно на Фактах ICTV.