Традиционно 9 сентября в Украине отмечают День тестировщика. Сегодня стоит поздравить всех, кто работает в области информационных технологий и занимается тестированием программного обеспечения.
Специально для этого Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем тестировщика в открытках и СМС.
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Поздравляю с твоим профессиональным праздником, с Днем тестировщика! Желаю, чтобы работа всегда была интересной и приносила отличные плоды, а также чтобы ты достигал желаемого профессионального роста и был всегда лучшим специалистом в своем важном и нелегком деле. Пусть работа приносит удовольствие, но не забывай и отдыхать вместе!
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Компьютерные асы вы,
Спасители, помощники,
Сегодня поздравляю вас
Я с днем тестировщика.
Желаю все проблемы
Решать вам одним кликом,
Тестировать программы
Без шума и без крика.
Чтоб вирус и баги
Не страшны вам были,
Труд ваш кропотливый
Высоко ценили.
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С Днем тестировщика. Желаю с умом и талантом тестировать каждый свой день и оставлять в памяти и сердце только хорошие, качественные, счастливые моменты. Пусть работа идёт ладно, пусть жизнь всегда чередует приятное с хорошим. Успехов, море положительных эмоций, здоровья и любви!
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Вы тестируете ловко
Каждый новый инструмент.
Пусть удачным будет в жизни
Ваш любой эксперимент.
В праздник ваш желаю счастья,
В жизни личной и труде.
Сохраняйте скрупулезность
В каждодневной суете.
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Тебе в День тестировщика
Желаю цепких знаний,
Удача пусть помощником
Во всей работе станет!
И устранятся с легкостью
Проблемы и ошибки,
Вперед идти чтоб с бодростью,
С лица не сняв улыбки!
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Стоит заметить, что дата праздника была выбрана не случайно. Поскольку именно 9 сентября 1947 года ученые из Гарварда впервые зарегистрировали программную ошибку.
Они нашли мотылька, который застрял между контактами электромеханического реле, и мешал корректной работе. Это произошло во время тестирования Mark II Aiken Relay Calculator. Ситуация положила начало использованию слова баг в значении ошибка.
Для того, чтобы стать тестировщиком программного обеспечения, необходимо пройти специальные курсы.
Сегодня представители этой профессии очень востребованы, поэтому и пользуются на рынке труда огромным спросом.
Тестировщики должны отлично владеть различными подходами и практиками в программировании, быть усидчивыми, наблюдательными и иметь критическое мышление.