Традиционно 9 сентября в Украине отмечают День тестировщика. Сегодня стоит поздравить всех, кто работает в области информационных технологий и занимается тестированием программного обеспечения.

Специально для этого Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем тестировщика в открытках и СМС.

***

Поздравляю с твоим профессиональным праздником, с Днем тестировщика! Желаю, чтобы работа всегда была интересной и приносила отличные плоды, а также чтобы ты достигал желаемого профессионального роста и был всегда лучшим специалистом в своем важном и нелегком деле. Пусть работа приносит удовольствие, но не забывай и отдыхать вместе!

***

***

Компьютерные асы вы,

Спасители, помощники,

Сегодня поздравляю вас

Я с днем тестировщика.

Желаю все проблемы

Решать вам одним кликом,

Тестировать программы

Без шума и без крика.

Чтоб вирус и баги

Не страшны вам были,

Труд ваш кропотливый

Высоко ценили.

***

***

С Днем тестировщика. Желаю с умом и талантом тестировать каждый свой день и оставлять в памяти и сердце только хорошие, качественные, счастливые моменты. Пусть работа идёт ладно, пусть жизнь всегда чередует приятное с хорошим. Успехов, море положительных эмоций, здоровья и любви!

***

***

Вы тестируете ловко

Каждый новый инструмент.

Пусть удачным будет в жизни

Ваш любой эксперимент.

В праздник ваш желаю счастья,

В жизни личной и труде.

Сохраняйте скрупулезность

В каждодневной суете.

***

***

Тебе в День тестировщика

Желаю цепких знаний,

Удача пусть помощником

Во всей работе станет!

И устранятся с легкостью

Проблемы и ошибки,

Вперед идти чтоб с бодростью,

С лица не сняв улыбки!

***

***

Стоит заметить, что дата праздника была выбрана не случайно. Поскольку именно 9 сентября 1947 года ученые из Гарварда впервые зарегистрировали программную ошибку.

Они нашли мотылька, который застрял между контактами электромеханического реле, и мешал корректной работе. Это произошло во время тестирования Mark II Aiken Relay Calculator. Ситуация положила начало использованию слова баг в значении ошибка.

Для того, чтобы стать тестировщиком программного обеспечения, необходимо пройти специальные курсы.

Сегодня представители этой профессии очень востребованы, поэтому и пользуются на рынке труда огромным спросом.

Тестировщики должны отлично владеть различными подходами и практиками в программировании, быть усидчивыми, наблюдательными и иметь критическое мышление.