В воскресенье, 2 октября, в Украине отмечают День территориальной обороны.

Сегодня стоит поблагодарить воинов ТрО, которые мужественно защищают нашу страну, дают отпор врагу и ежедневно демонстрируют героизм, стойкость и непобедимый характер.

Факты ICTV подготовили поздравления с Днем территориальной обороны в стихах и прозе.

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Вы надежда наша и опора,

Достоинство свободолюбивых казаков.

Предков высокое неповиновение

В сердцах смелых воинов!

Дух казацкий верный и победоносный

Прибавлял вам силы и отваги.

Воины и рыцари вы настоящие,

Вам поклонились синелобые флаги!

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Поздравляю смелого военного с Днем территориальной обороны. Пусть повышение по службе не заставляют себя ждать, невзгоды капитулируют без боя, а мечты исполняются вовремя и по уставу. Желаю скорейшей победы, мирного неба, здоровья и успехов во всем! Спасибо, что стоишь на страже нашего спокойствия!

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Украина — могущественная страна,

Но нужна и ей охрана.

Мужественные, сильные, мы благодарим вас

За безоблачное небо над нами.

Пусть смеются ясные небеса,

Пусть все будет, как бы вы хотели.

Долгая будет жизнь, как коса,

Что раньше девушки носили.

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В День Сил территориальной обороны желаю верно и гордо стоять на страже покоя и блага страны, смело и легко отбивать все напоры со стороны противника, устранять любые проблемы и препятствия на горизонте, сохранять спокойствие и оптимизм души, сохранять счастье и доброту в сердце.

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Поздравляю с Днем территориальной обороны! Пусть в душе всегда будут силы, энергия и храбрость! Желаю крепкого здоровья, личного счастья, покорения новых вершин и продвижения в военной карьере! Пусть все цели будут достижимы, ведь тебя ждут большие возможности и перспективы!

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Напомним, что День территориальной обороны отмечается ежегодно в первое воскресенье октября, его основал президент Владимир Зеленский, подписав Указ № 417/2020.

Глава государства ввел праздник с целью дальнейшего развития современных военных традиций, а также ввиду высокой роли территориальной обороны в обеспечении обороноспособности и территориальной целостности Украины.

Территориальная оборона входит в состав ВСУ как отдельный род войск от 1 января 2022 года. Именно тогда в действие вступил Закон Об основах национального сопротивления, который инициировал президент.

Силы территориальной обороны защищают Украину от врага с первых дней полномасштабного вторжения РФ. В настоящее время в состав ТРО входят более 100 тыс. украинцев.