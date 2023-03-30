30 марта верующие отмечают День теплого Алексея. Наши предки были убеждены, что с этого дня зима полностью отступает, и ей на замену приходит теплая весна.

Праздник также принято встречать в кругу семьи и друзей, как и множество других важных дней в церковном календаре. Правда, не стоит забывать о Великом посте, которого многие придерживаются аж до самой Пасхи.

Факты ICTV подготовили открытки с Днем теплого Алексея, которые порадуют близких и напомнят о радостях весны.

Сейчас смотрят

Примечательно, что в День теплого Алексея наши предки меняли сани на возы — снега уже точно не будет аж до осенних холодов. В этот день нельзя шить, есть непостные блюда и давать в долг и заниматься тяжелым физическим трудом.

День теплого Алексея отмечают ежегодно в конце марта — средина весны не за горами. Апрель принесет украинцам много праздников, в том числе и церковных. К примеру, уже 16 числа будет Пасха, а после этот праздника — День работников пожарной охраны. Уже в конце месяца будет международный День танца, который призван объединить все стили. Ознакомиться с полным календарем праздников апреля 2023 можно на Фактах ICTV.