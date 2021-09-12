День танкистов 2021 в Украине припадает на воскресенье, 12 сентября. Этот праздник принято отмечать на территории страны ежегодно во второе воскресенье сентября.

В этот день стоит поздравить тех, кто связал свою жизнь с армией в танковых войсках, и является членом экипажа боевой машины.

Настоящий танкист умеет не только управлять многотонной горой железа, но и ухаживать за ним, поддерживая отличное состояние корпуса, башни и орудия.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем танкистов в открытках и СМС, которые порадуют экспертов военного дела даже на расстоянии.

***

Ты танкист, а это значит,

Что пойдешь ты напролом!

Пожелать хочу удачи

И успешным быть во всем,

Духа только боевого,

Сил, здоровья и любви,

И конечно, счастья много,

Так, как хочется, живи!

***

Поздравляю с Днём танкиста

И желаю на года

Ясных дней, зарплаты чистой

И от страха — ни следа!

Своей храбростью отменной

Поражать легко врагов,

И чтоб был ты, непременно,

Счастлив, весел и здоров!

***

Крепко поцелую

Милого танкиста.

Так тебя люблю я,

Мой герой плечистый.

И бутылку пива

Выпить разрешаю.

Отдыхай, мой милый,

Я не помешаю.

***

Поздравляю с Днём танкиста!

Пусть глаза всегда сияют,

Станет больше оптимизма,

А удача удивляет.

Сила, мужество, отвага

Пусть поддерживают прочно,

И сбываются желания

Быстро, весело и точно!

***

С днем танкиста поздравляю,

И от всей души желаю:

Чтоб счастье рекой лилось,

И все желанное сбылось.

Бесконечной Вам любви,

Чтобы были дни светлы.

Радость дарит каждый день,

Прочь уходит лень.

***

С Днем танкиста поздравляю,

Счастья воинам желаю!

Пусть не будет бед и лиха,

Во всем мире будет тихо.

Всем здоровья и успехов,

В этот день побольше смеха,

Силы, смелости, задора,

Вы — страны большой опора!

***

С днем танкиста поздравляю

И желаю всей душой,

Чтоб любовь лилась без края,

Бал ты вечно молодой.

Чтобы счастье вольной птицей

Всюду мчалось за тобой.

Все хорошее случится,

Просто верь и будь собой!

***

Указ о праздновании был установлен вторым президентом Украины Леонидом Кучмой 29 августа 1997 года.

День танкиста во второе воскресенье сентября считается советским, российским и белорусским праздником, посвященный не только экипажу боевой машины, но и производителям танков, которые работают на заводах.

13 сентября в Украине также празднуют и День программиста. Стоит поздравить и тех, кто занимается разработкой различных программ, поддерживая стабильность работы целых компьютерных систем.

Ознакомиться с неофициальными праздниками в Украине за 2021 год можно в нашем календаре.