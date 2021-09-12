День танкистов 2021 в Украине припадает на воскресенье, 12 сентября. Этот праздник принято отмечать на территории страны ежегодно во второе воскресенье сентября.
В этот день стоит поздравить тех, кто связал свою жизнь с армией в танковых войсках, и является членом экипажа боевой машины.
Настоящий танкист умеет не только управлять многотонной горой железа, но и ухаживать за ним, поддерживая отличное состояние корпуса, башни и орудия.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем танкистов в открытках и СМС, которые порадуют экспертов военного дела даже на расстоянии.
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Ты танкист, а это значит,
Что пойдешь ты напролом!
Пожелать хочу удачи
И успешным быть во всем,
Духа только боевого,
Сил, здоровья и любви,
И конечно, счастья много,
Так, как хочется, живи!
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Поздравляю с Днём танкиста
И желаю на года
Ясных дней, зарплаты чистой
И от страха — ни следа!
Своей храбростью отменной
Поражать легко врагов,
И чтоб был ты, непременно,
Счастлив, весел и здоров!
***
Крепко поцелую
Милого танкиста.
Так тебя люблю я,
Мой герой плечистый.
И бутылку пива
Выпить разрешаю.
Отдыхай, мой милый,
Я не помешаю.
***
Поздравляю с Днём танкиста!
Пусть глаза всегда сияют,
Станет больше оптимизма,
А удача удивляет.
Сила, мужество, отвага
Пусть поддерживают прочно,
И сбываются желания
Быстро, весело и точно!
***
С днем танкиста поздравляю,
И от всей души желаю:
Чтоб счастье рекой лилось,
И все желанное сбылось.
Бесконечной Вам любви,
Чтобы были дни светлы.
Радость дарит каждый день,
Прочь уходит лень.
***
С Днем танкиста поздравляю,
Счастья воинам желаю!
Пусть не будет бед и лиха,
Во всем мире будет тихо.
Всем здоровья и успехов,
В этот день побольше смеха,
Силы, смелости, задора,
Вы — страны большой опора!
***
С днем танкиста поздравляю
И желаю всей душой,
Чтоб любовь лилась без края,
Бал ты вечно молодой.
Чтобы счастье вольной птицей
Всюду мчалось за тобой.
Все хорошее случится,
Просто верь и будь собой!
***
Указ о праздновании был установлен вторым президентом Украины Леонидом Кучмой 29 августа 1997 года.
День танкиста во второе воскресенье сентября считается советским, российским и белорусским праздником, посвященный не только экипажу боевой машины, но и производителям танков, которые работают на заводах.
13 сентября в Украине также празднуют и День программиста. Стоит поздравить и тех, кто занимается разработкой различных программ, поддерживая стабильность работы целых компьютерных систем.
Ознакомиться с неофициальными праздниками в Украине за 2021 год можно в нашем календаре.