День таксиста в Украине ежегодно отмечают 22 марта. В 2023 году праздник приходится на среду.

День посвящен всем тем, кто помогает нам быстро добраться с одной локации в другую, и сделать это быстро и с комфортом. Профессия таксиста требует наличие внушительного опыта за рулем, а также умения общаться с пассажирами, которые бывают очень разными.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления на День таксиста 2023 в открытках, прозе и СМС, которые порадуют близких даже на расстоянии.

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Поздравления в СМС

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Мы с Днем таксиста поздравляем.

Дороги ровной пожелаем,

Всегда зеленого пути,

Поменьше пробок впереди.

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Поздравляю с днем таксиста

И хочу я пожелать

Шутником быть, оптимистом,

За рулем чтоб не скучать.

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Поздравляю вас, таксисты,

С днем профессиональным.

Пусть каждый будет пассажир

Для вас лишь идеальный.

Пустых и чистых вам дорог,

И выручки приличной.

В семье и дома пусть всегда

Все будет лишь отлично.

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Поздравляю с Днем таксиста!

Пусть клиентов будет много,

Пусть машина едет быстро,

Гладкой будет пусть дорога!

Пусть клиенты все без сдачи

Тебе денежки дают!

Пожелать хочу удачи

И чтоб кайф дарил твой труд!

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С Днем таксиста поздравляю,

Пусть сопутствует успех,

Пусть всегда звучит в салоне,

Музыка и добрый смех.

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Поздравления в открытках

Поздравления в прозе

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Поздравляем Вас с профессиональным праздником, желаем ровных и чистых дорог, высоких скоростей, множество довольных клиентов, удачи и везения.

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Поздравляю с профессиональным праздником! Вся наша жизнь, это движение на работу, домой или просто прогулка! Поэтому желаю чтобы каждая поездка была легкой, безопасной и горел только зеленый свет.

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Поздравляю с Днем таксиста и от всей души желаю всегда и везде успевать, знать верный путь и добрую дорогу, беречь себя и постоянно пребывать в отличном настроении. Пусть за рулем тебя оберегает ангел, пусть дома всегда ждут родные и любимые.

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Что пожелать таксисту в его праздник? Побольше денежных заказов и отзывчивых интересных и щедрых клиентов. Чтоб верное авто ни разу не ломалось, не беспокоил в зиму гололед, а летом не подводил кондиционер.

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Поздравляю вас с замечательным праздником — Днем таксиста. Желаю вам хорошей дороги, веселых попутчиков, побольше чаевых и всегда зеленого светофора. Работайте с позитивным настроением и дарите юмор своим клиентам.

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