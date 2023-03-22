День таксиста в Украине ежегодно отмечают 22 марта. В 2023 году праздник приходится на среду.
День посвящен всем тем, кто помогает нам быстро добраться с одной локации в другую, и сделать это быстро и с комфортом. Профессия таксиста требует наличие внушительного опыта за рулем, а также умения общаться с пассажирами, которые бывают очень разными.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления на День таксиста 2023 в открытках, прозе и СМС, которые порадуют близких даже на расстоянии.
Поздравления в СМС
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Мы с Днем таксиста поздравляем.
Дороги ровной пожелаем,
Всегда зеленого пути,
Поменьше пробок впереди.
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Поздравляю с днем таксиста
И хочу я пожелать
Шутником быть, оптимистом,
За рулем чтоб не скучать.
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Поздравляю вас, таксисты,
С днем профессиональным.
Пусть каждый будет пассажир
Для вас лишь идеальный.
Пустых и чистых вам дорог,
И выручки приличной.
В семье и дома пусть всегда
Все будет лишь отлично.
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Поздравляю с Днем таксиста!
Пусть клиентов будет много,
Пусть машина едет быстро,
Гладкой будет пусть дорога!
Пусть клиенты все без сдачи
Тебе денежки дают!
Пожелать хочу удачи
И чтоб кайф дарил твой труд!
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С Днем таксиста поздравляю,
Пусть сопутствует успех,
Пусть всегда звучит в салоне,
Музыка и добрый смех.
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Поздравления в открытках
Поздравления в прозе
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Поздравляем Вас с профессиональным праздником, желаем ровных и чистых дорог, высоких скоростей, множество довольных клиентов, удачи и везения.
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Поздравляю с профессиональным праздником! Вся наша жизнь, это движение на работу, домой или просто прогулка! Поэтому желаю чтобы каждая поездка была легкой, безопасной и горел только зеленый свет.
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Поздравляю с Днем таксиста и от всей души желаю всегда и везде успевать, знать верный путь и добрую дорогу, беречь себя и постоянно пребывать в отличном настроении. Пусть за рулем тебя оберегает ангел, пусть дома всегда ждут родные и любимые.
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Что пожелать таксисту в его праздник? Побольше денежных заказов и отзывчивых интересных и щедрых клиентов. Чтоб верное авто ни разу не ломалось, не беспокоил в зиму гололед, а летом не подводил кондиционер.
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Поздравляю вас с замечательным праздником — Днем таксиста. Желаю вам хорошей дороги, веселых попутчиков, побольше чаевых и всегда зеленого светофора. Работайте с позитивным настроением и дарите юмор своим клиентам.
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