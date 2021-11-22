Сегодня, 22 ноября, в мире отмечается Международный день сына. Это не официальный праздник, который напоминает нам о важности семейных связей, поддержке и понимании среди близких.

В этот день не только родители поздравляют сыновей, но и сыновья проявляют внимание к родителям. Чаще всего праздник отмечается в тесном семейном кругу.

Также 22 ноября празднуют День гуманного общества. Целью создания праздника является привлечение особого внимания человека к животным.

Православный праздник 22 ноября

Православная церковь 22 ноября чтит память преподобной Матроны Царьградской, которая жила в Константинополе в V веке.

В юности ее выдали замуж за богатого мужчину, у них родилась дочь. Но Матрона полюбила ходить в храм, где много времени проводила в молитвах и беседах с благочестивыми людьми.

Наконец Матрона решила оставить семью и посвятить жизнь служению Богу.

Именины 22 ноября

День ангела сегодня празднуют Алексей, Виктор, Дмитрий, Илья, Константин, Матрона, Семен и Тимофей.

Приметы на 22 ноября

В народе 22 ноября называли днем Матроны Зимней. Предки верили, что именно сегодня зима начинает вступать в свои права. По приметам судили о погоде:

туманный день — к оттепели в ближайшее время;

снегопад — к непогоде зимой и весной;

гуси вышли на лед — к улучшению погоды.

Что нельзя делать 22 ноября