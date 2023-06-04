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День Святой Троицы в Украине: поздравления в открытках

4 июня 2023, 06:50
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Церква
Источник: Pexels

4 июля верующие христиане отмечают День Святой Троицы —  большой церковный праздник. В этот день Всевышний появился перед людьми в трех ликах сразу — земные дела Господа по спасению смертных завершены.

Верующие в этот день традиционно идут в церковь, а по возвращению отмечают праздник в кругу семьи и друзей. Стоит поздравить своих близких и друзей, а также пожелать им разделить с другими радость церковного события.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с День Святой Троицы в открытках, которые порадуют близких даже на расстоянии.

Трійця Трійця Трійця Трійця Трійця

Июнь порадует украинцев не только церковными праздниками. К примеру, в начале месяца ожидается и День журналиста, День друзей, а в последние дни будет и День Конституции Украины. Правда, в условиях войны дополнительного выходного не будет — тенденция наблюдается уже второй год. Ознакомиться с полным календарем праздников июня 2023 можно на Фактах ICTV.

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