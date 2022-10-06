Троица — один из важнейших церковных праздников для христиан, который принадлежит к числу 12 самых главных праздников года.

Праздник Троицы также называют Днем пришествия Святого Духа или Пятидесятницей. Согласно истории, Иисус Христос предсказал, что на Землю сойдет Святой Дух.

Это событие продемонстрировало верующим существование трех лиц единого по сути Бога — Отца, Сына и Святого Духа.

Сейчас смотрят

Какого числа Троицу будут праздновать в 2023 году — узнавали Факты ICTV.

Троица 2023 — дата и история праздника

Каждый год Троица приходится на разные даты. Отмечают праздник на 50-й день после Пасхи.

В 2023 году Пасха приходится на 16 апреля. Соответственно, в 2023 году Троица наступит 4 июня. Католическая Троица 2023 будет отмечаться 28 мая.

Свое название праздник получил в честь схождения Святого Духа на апостолов, которое им обещал Иисус Христос.

Согласно преданию, праздник появился благодаря ученикам Иисуса Христа. На 50-й день после того, как Иисус воскрес, на Землю сошел Святой Дух и появился в Сионской горнице, где все эти дни молились апостолы. Позже горница стала христианским храмом.

В Библии говорится, что после сошествия Святого Духа ученики Иисуса открыли в себе способности — получили дар исцеления и прозорливости, а также могли говорить на разных языках.

С тех пор апостолы ходили по миру и рассказывали людям о смерти Иисуса.

Древнее название дня Святой Троицы — Зеленые святки. Это отражало древний культ растительности, поскольку на Троицу распространен обычай украшать жилище зеленью. Традиция имеет языческие корни.

Считается, что украшение домов зелеными, пряными травами и ароматными цветами защищает от зла и дарит здоровье и удачу.

День Святой Троицы — традиции

В этот праздник верующие вспоминают о схождении Святого Духа на землю, которое доказало триединство Бога.

В ночь перед праздником люди идут в церковь, а священники одевают ризы зеленого цвета. После богослужения принято садиться за праздничный стол, навещать родных и приносить им гостинцы.

Издавна люди приносят в церковь на посвящение зелень и ветви деревьев. Затем ими украшают дома.

Издавна в день Святой Троицы молодые люди устраивали пышные гуляния. Девушки проводили скромные гадания на суженого: бросали венки из свежих цветов в воду и смотрели, как они плывут — если движение венков было ровным, это означало скорое замужество.

В Украине на Троицу принято украшать дома живыми цветами. Популярными являются любисток, чабрец, мята, сон-трава. А пол застилают аиром, чабрецом, канупером и полынью.

Фото: УПЦ