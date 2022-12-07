День святой великомученицы Екатерины традиционно отмечают верующие 7 декабря. Как и любой большой церковный праздник в этот день существуют запреты и традиции, которых придерживались наши предки. Также есть место и приметам, по которым определялась погода и урожайность.

Народные приметы на Екатерины — далее в материале.

Если на 7 декабря ясная погода — это к холодной и морозной зиме. Лучше подготовиться к ней заранее, а не надеяться на потепление.

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Если в вечернем небе мало звезд — это к снегу. Можно подготовить сани, или же запастись теплым чаем и провести ближайшее время в кругу семьи.

Если коровы необычно себя ведут и трясут ногами — это к холодам. Еще одна примета также касается морозов — они наступят, если вокруг луны образовались круги.

Даже если на улице слякоть и туман — морозы наступят через 10 дней. Наши предки знали, чего ожидать от природы.

Если снег на Екатерины падает на сухую землю — будет плохой урожай.

Даже Солнце может указать на погоду — если солнечные лучи пучками устремляются вверх, то скоро будет вьюга.

И если приметы подскажут будущее, то запреты на Екатерину помогут не привлечь к себе беду. Лучше Великомученицу не злить.