Традиционно 30 марта по церковному календарю в Украине празднуют День святого Алексея.

В народе считают, что в этот день приходит настоящее тепло, поэтому праздник называют также Днем теплого Олексы.

Преподобный Алексей жил в IV-V веке в Риме и рос в зажиточной семье. В юношеские годы парень женился, но оставил жену, отрекся от всех привилегий и решил посвятить себя Богу.

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Именно поэтому 30 марта каждого года церковь чтит память преподобного Алексея, который отрекся от своего богатства ради служения Богу.

Факты ICTV узнавали, что можно и нельзя делать на День теплого Алексея 2023.

День святого Алексея 2023: что нужно делать

В этот день люди пытаются решить все дела утром. А вечером нужно собираться всей семьей за столом, провожать зиму и чествовать память преподобного Алексея.

Обычно 30 марта выдается теплым днем, поэтому наши предки готовились к началу огородного сезона:

выносили картошку на улицу, чтобы закалить ее;

ремонтировали инвентарь;

пчеловоды выносили ульи;

собирать березовый сок и березовые почки;

охотились и плели рыболовные сети и тому подобное.

А молодые девушки на теплого Олексы шли призывать весну. Для этого брали полотно и пирог, выходили в поле, кланялись во все стороны, а потом проговаривали: — Вот тебе, весно-мать, новая обновка! Полотно и пирог нужно было оставить в поле.

В храмах обязательно молятся преподобному Алексею, чтобы в этом году был удачный урожай. Для этого нужно прочитать особую молитву:

О, великий Христовий угоднику, святий чоловіче Божий Олексію, що душею на небесах біля Престолу Господнього перебуваєш, а на землі, даною тобі Богом благодаттю, різні чудеса здійснюєш! Зглянься милостиво на людей, які біля ікони твоєї з сокрушенням сердець моляться і просять у тебе допомоги та заступництва.

Простягни молитовно до Господа Бога чесні руки твої і виблагай нам у Нього прощення гріхів наших вільних і невільних: тим, що від хвороб страждають, — зцілення; тим, що спокуси терплять, — заступництво; тим, що у скорботі перебувають, — заспокоєння; тим, що бідують, — швидку допомогу; а всім, що шанують тебе — мирний та християнський кінець життя і добру відповідь на Страшному Суді Христовому.

О, угоднику Божий, не посором надії нашої, яку на тебе після Бога та Владики покладаємо, але будь нашим помічником і покровителем для спасіння. Щоб твоїми молитвами, отримавши благодать та милість від Господа, ми прославляли чоловіколюбність Отця і Сина, і Святого Духа, в Тройці славимого і поклоняємого Бога, і твоє святе заступництво, нині, і повсякчас, і на віки віків.

Амінь.

Что нельзя делать в день теплого Олексы 2023

В день чествования памяти преподобного Алексея церковь запрещает: