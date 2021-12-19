День святого Николая верующие отмечают ежегодно 19 декабря.

Николай Чудотворец – римский христианский священник греческого происхождения, епископ Мирский, который жил в III-IV веках. Святой Николай по легендам совершил множество чудес при жизни и после смерти.

Николай спасал моряков, давал деньги бедным, вытаскивал из тюрьмы невинно осужденных и совершал еще множество добрых дел. После смерти его признали святым. Также после смерти он начал совершать чудеса.

Согласно легендам, мать уснула в лодке и выронила ребенка. Тогда она пошла молится к иконе Николая. После этого безутешная мать нашла своего малыша живым и здоровым у себя дома.

Среди главных традиций этого праздника — подарки детям под подушку.

Также на Николая нельзя скандалить и ругаться. Еще народная традиция не советует в этот день брать взаймы. Более того, считалось, что именно к празднику нужно рассчитаться со всеми долгами, иначе следующий год тоже будет неблагополучным. Кроме того, в этот день нужно обойти все свои владения.

По традиции на Николая нужно было сделать хоть одно доброе дело. Именно поэтому в современном мире ООН установила на 19 декабря Международный день помощи бедным.