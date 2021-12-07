Ежегодно 7 декабря верующие чтят память великомученицы Екатерины. Также в этот день отмечают свои именины все женщины, которые носят имя Екатерина.

Считается, что святая Екатерина — покровительница учителей, ученых и женщин.

Поздравления в открытках с Днем святой Екатерины

Поздравления в СМС с Днем святой Екатерины

На календаре сегодня

Вновь 7 декабря —

С Днем святой Екатерины

Поздравляю я тебя.

Пусть тебя Екатерина

От напастей защитит,

И в делах твоих поможет,

И врагов угомонит.

Счастья, крепкого здоровья

В этой жизни непростой!

А заступница святая

Будет пусть всегда с тобой.

*****

У Катюши именины,

В день 7 декабря,

С Днем святой Екатерины

Поздравляю я тебя!

Пусть такой чудесный праздник

Принесет тебе красу

И белей, чем снег прекрасный,

Дарит в жизни полосу!

*****

С Днем святой Екатерины!

Пусть от бед она хранит,

Бережет твоих любимых

И тебя от всех обид.

Покровительница знаний

Дарит мудрости запас,

В исполнении желаний

Пусть поможет, сил придаст!

История Екатерины

Еще в IV веке Екатерина приняла мученическую смерть. В Александрии часто совершали жертвоприношения языческим богам, на которых присутствовал император Максимиан. Как-то в жертву богам там приносили животных и исповедников христианства. Екатерина заступилась за них. Император приказал отправить к ней пятьдесят опытных мужей империи, чтобы те ее переубедили. Однако у них ничего не получилось. Более того, Екатерина и их обратила в христианство.

Ученые, по приказу императора, были брошены в костер, а сама же святая должна была быть подвергнута — колесованию. Когда же Екатерина подошла к этому орудию, ангел разбил его на щепки. Тогда Екатерина, подойдя к месту казни, сама положила голову под меч палача, молясь за всех людей. По преданию, из ее раны вместо крови вытекло молоко.