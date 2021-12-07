Ежегодно 7 декабря верующие чтят память великомученицы Екатерины. Также в этот день отмечают свои именины все женщины, которые носят имя Екатерина.
Считается, что святая Екатерина — покровительница учителей, ученых и женщин.
Поздравления в открытках с Днем святой Екатерины
Поздравления в СМС с Днем святой Екатерины
На календаре сегодня
Вновь 7 декабря —
С Днем святой Екатерины
Поздравляю я тебя.
Пусть тебя Екатерина
От напастей защитит,
И в делах твоих поможет,
И врагов угомонит.
Счастья, крепкого здоровья
В этой жизни непростой!
А заступница святая
Будет пусть всегда с тобой.
*****
У Катюши именины,
В день 7 декабря,
С Днем святой Екатерины
Поздравляю я тебя!
Пусть такой чудесный праздник
Принесет тебе красу
И белей, чем снег прекрасный,
Дарит в жизни полосу!
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С Днем святой Екатерины!
Пусть от бед она хранит,
Бережет твоих любимых
И тебя от всех обид.
Покровительница знаний
Дарит мудрости запас,
В исполнении желаний
Пусть поможет, сил придаст!
История Екатерины
Еще в IV веке Екатерина приняла мученическую смерть. В Александрии часто совершали жертвоприношения языческим богам, на которых присутствовал император Максимиан. Как-то в жертву богам там приносили животных и исповедников христианства. Екатерина заступилась за них. Император приказал отправить к ней пятьдесят опытных мужей империи, чтобы те ее переубедили. Однако у них ничего не получилось. Более того, Екатерина и их обратила в христианство.
Ученые, по приказу императора, были брошены в костер, а сама же святая должна была быть подвергнута — колесованию. Когда же Екатерина подошла к этому орудию, ангел разбил его на щепки. Тогда Екатерина, подойдя к месту казни, сама положила голову под меч палача, молясь за всех людей. По преданию, из ее раны вместо крови вытекло молоко.