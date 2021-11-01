Сегодня, 1 ноября, в мире отмечается Международный день вегана и День основания Европейского Союза.

Последний праздник образовался на основе подписанного Маастрихтского договора, который вступил в силу в 1993 году.

В католической церкви сегодняшняя дата посвящена памяти умерших – День всех святых. Раньше люди верили, что 1 ноября нечисть спускается на землю и начинает пугать прохожих, ведьмы устраивают шабаши.

Все хотели отпугнуть злые силы, поэтому сами наряжались в жуткие костюмы и устраивали громкие ходы.

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Церковный праздник 1 ноября

Православная церковь 1 ноября отмечает день святого Садока – небесного покровителя умерших без покаяния.

Также сегодня чтят память епископа Персидского и перенесение мощей Иоанна Рыльского – святого Болгарской Церкви и покровителя болгарского народа.

1 ноября издавна считался днем проводов осени и встречи зимы с морозами.

Именины 1 ноября

Именины 1 ноября празднуют: Дмитрий, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Сергей, Феликс.

Народные приметы на 1 ноября:

Если человек родился 1 ноября, то он будет отличаться разговорчивостью.

Не дать лошади отдохнуть — к несчастью и попрошайничеству.

Ночью выпал снег в небольшом количестве — скоро ударят сильные морозы.

Перелетные птицы 1 ноября высоко летят — зима будет снежной, и наоборот.

Хорошо подмерзшая земля перед снегопадом — жди урожайного года.

Что нельзя делать 1 ноября: