Сегодня, 1 ноября, в мире отмечается Международный день вегана и День основания Европейского Союза.
Последний праздник образовался на основе подписанного Маастрихтского договора, который вступил в силу в 1993 году.
В католической церкви сегодняшняя дата посвящена памяти умерших – День всех святых. Раньше люди верили, что 1 ноября нечисть спускается на землю и начинает пугать прохожих, ведьмы устраивают шабаши.
Все хотели отпугнуть злые силы, поэтому сами наряжались в жуткие костюмы и устраивали громкие ходы.
Церковный праздник 1 ноября
Православная церковь 1 ноября отмечает день святого Садока – небесного покровителя умерших без покаяния.
Также сегодня чтят память епископа Персидского и перенесение мощей Иоанна Рыльского – святого Болгарской Церкви и покровителя болгарского народа.
1 ноября издавна считался днем проводов осени и встречи зимы с морозами.
Именины 1 ноября
Именины 1 ноября празднуют: Дмитрий, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Сергей, Феликс.
Народные приметы на 1 ноября:
- Если человек родился 1 ноября, то он будет отличаться разговорчивостью.
- Не дать лошади отдохнуть — к несчастью и попрошайничеству.
- Ночью выпал снег в небольшом количестве — скоро ударят сильные морозы.
- Перелетные птицы 1 ноября высоко летят — зима будет снежной, и наоборот.
- Хорошо подмерзшая земля перед снегопадом — жди урожайного года.
Что нельзя делать 1 ноября:
- нельзя кормить птиц на перекрестках;
- нельзя принимать подарки от малознакомых людей;
- нельзя посещать массовые мероприятия.