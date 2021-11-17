Международный день студента отмечается во всем мире 17 ноября. Этот праздник в 2021 году припадает на среду, и в Украине его празднуют те, кто уже успели окончить школу и поступить в университет или колледж для получения профессиональных умений и знаний.

Уже 17 ноября тысячи студентов будут отмечать свой день, наслаждаясь молодостью и предвкушая все преимущества взрослой жизни.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем студента в картинках и СМС, которые точно порадуют ваших близких и знакомых с их днем. Теплые слова и напутствия помогут грызть гранит науки усерднее.

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С днем студента поздравляю

И хочу я пожелать

О гранит науки твердый

Зубы все не поломать.

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Я желаю в День студента:

Дружбы, что прочней цемента,

Ярких красок в жизни личной,

А в зачетке – лишь “отлично”

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Поздравляю с Днем студента

И хочу я пожелать

В жизни личной и в учебе

Делать все всегда на пять!

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С Днем студента поздравляю!

Пусть всегда во всем везет

Без проблем пускай сдается

И экзамен и зачет.

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Что студенту пожелать?

Сессии легко сдавать,

Никогда не унывать

И зачеты получать.

Быть уверенным в себе,

У доски — как на стрельбе.

Чтобы на сердце позитив,

А в идеях — креатив.

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С Днем студента, дорогие,

Поздравляю от души!

И желаю много счастья,

Планов в жизни и любви.

Чтоб предметы на отлично

Вы сдавали без проблем.

И удачи в жизни личной,

И хороших перемен!

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Традиционно, высшие учебные заведения в День студента устраивают интересные мероприятия для своих учеников — различные квартирники, вечеринки в общежитиях и в стенах университетов.

Нередко и сами студенты устраивают себе веселье — собираются на стадионах и поют песни под гитару, или же отправляются в местные клубы, где большинство посетителей — молодежь.

Ноябрь также порадует украинцев огромным количеством разнообразных праздников — День сержанта ВСУ припадает на 18 ноября, а День домашних животных — на 30 число.

Ознакомиться с полным списком праздников ноября 2021 года можно в календаре Фактов ICTV.