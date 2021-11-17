Международный день студента отмечается во всем мире 17 ноября. Этот праздник в 2021 году припадает на среду, и в Украине его празднуют те, кто уже успели окончить школу и поступить в университет или колледж для получения профессиональных умений и знаний.
Уже 17 ноября тысячи студентов будут отмечать свой день, наслаждаясь молодостью и предвкушая все преимущества взрослой жизни.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем студента в картинках и СМС, которые точно порадуют ваших близких и знакомых с их днем. Теплые слова и напутствия помогут грызть гранит науки усерднее.
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С днем студента поздравляю
И хочу я пожелать
О гранит науки твердый
Зубы все не поломать.
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Я желаю в День студента:
Дружбы, что прочней цемента,
Ярких красок в жизни личной,
А в зачетке – лишь “отлично”
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Поздравляю с Днем студента
И хочу я пожелать
В жизни личной и в учебе
Делать все всегда на пять!
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С Днем студента поздравляю!
Пусть всегда во всем везет
Без проблем пускай сдается
И экзамен и зачет.
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Что студенту пожелать?
Сессии легко сдавать,
Никогда не унывать
И зачеты получать.
Быть уверенным в себе,
У доски — как на стрельбе.
Чтобы на сердце позитив,
А в идеях — креатив.
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С Днем студента, дорогие,
Поздравляю от души!
И желаю много счастья,
Планов в жизни и любви.
Чтоб предметы на отлично
Вы сдавали без проблем.
И удачи в жизни личной,
И хороших перемен!
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Традиционно, высшие учебные заведения в День студента устраивают интересные мероприятия для своих учеников — различные квартирники, вечеринки в общежитиях и в стенах университетов.
Нередко и сами студенты устраивают себе веселье — собираются на стадионах и поют песни под гитару, или же отправляются в местные клубы, где большинство посетителей — молодежь.
Ноябрь также порадует украинцев огромным количеством разнообразных праздников — День сержанта ВСУ припадает на 18 ноября, а День домашних животных — на 30 число.
Ознакомиться с полным списком праздников ноября 2021 года можно в календаре Фактов ICTV.