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День спонтанного проявления доброты 2023: история праздника и лучшие поздравления

17 февраля 2023, 09:45
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Доброта, Добро, собака
Источник: Pexels

17 февраля в мире отмечают День спонтанного проявления доброты.

По одной из версий, изначально праздник отмечали только в США, по другой — в Новой Зеландии. Спустя время традицию празднования Дня спонтанного проявления доброты охотно подхватили другие страны мира.

Главная особенность дня — спонтанность.  Можно отправить неожиданный подарок другу, придержать дверь маме с коляской, уступить место в транспорте, сделать комплимент коллеге или просто улыбнуться на улице незнакомому человеку. По случаю праздника, Факты ICTV подготовили поздравления с Днем спонтанного проявления доброты 2023 в прозе, стихах и открытках.

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Поздравление с Днем ​​спонтанного проявления доброты 2023 в прозе

***

Поздравляю с Международным днем ​​спонтанного проявления доброты! Пусть на твоем жизненном пути встречаются только хорошие и отзывчивые люди, в доме всегда звучит смех, царит согласие и мир.

***

С праздником! Желаю здоровья вам и вашим родным, хорошего настроения и энергии. Пусть все добро всегда возвращается сторицей!

***

С праздником, добрый человек! Желаю тебе семейного счастья, безграничной любви, только солнечных и радостных дней!

Поздравление с Днем ​​спонтанного проявления доброты 2023 в стихах

***

Добра и везения,
Счастья и внимания,
Вдохновенья и достатка,
Пусть в твоей жизни
Все будет гладко!

***

Хочу удачи пожелать,
Не стоит и переживать.
Пусть лучшее произойдет,
Пускай тебя удача ждет!
Везенье бьется через край.
Ты, главное, не унывай!
Ведь тебе скоро повезет,
Большой успех к тебе придет!

***

Пусть будет в мире больше доброты,
Давайте вместе волшебство творить,
Осуществлять заветные мечты,
И только радость и улыбки всем дарить!

Не обязательно иметь нам миллион,
Чтоб добрые поступки явью стали!
Лишь бумеранга помните закон:
Вернется то, что вы другим послали!

Поздравление с Днем ​​спонтанного проявления доброты 2023 в открытках

День доброти_добро

День доброти_добро

День доброти_добро

День доброти_добро

Кроме официальных государственных праздников, в Украине есть ряд неофициальных дат. Не все из них отмечают на государственном уровне, но это не умаляет их важности.

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