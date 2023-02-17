17 февраля в мире отмечают День спонтанного проявления доброты.
По одной из версий, изначально праздник отмечали только в США, по другой — в Новой Зеландии. Спустя время традицию празднования Дня спонтанного проявления доброты охотно подхватили другие страны мира.
Главная особенность дня — спонтанность. Можно отправить неожиданный подарок другу, придержать дверь маме с коляской, уступить место в транспорте, сделать комплимент коллеге или просто улыбнуться на улице незнакомому человеку. По случаю праздника, Факты ICTV подготовили поздравления с Днем спонтанного проявления доброты 2023 в прозе, стихах и открытках.
Поздравление с Днем спонтанного проявления доброты 2023 в прозе
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Поздравляю с Международным днем спонтанного проявления доброты! Пусть на твоем жизненном пути встречаются только хорошие и отзывчивые люди, в доме всегда звучит смех, царит согласие и мир.
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С праздником! Желаю здоровья вам и вашим родным, хорошего настроения и энергии. Пусть все добро всегда возвращается сторицей!
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С праздником, добрый человек! Желаю тебе семейного счастья, безграничной любви, только солнечных и радостных дней!
Поздравление с Днем спонтанного проявления доброты 2023 в стихах
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Добра и везения,
Счастья и внимания,
Вдохновенья и достатка,
Пусть в твоей жизни
Все будет гладко!
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Хочу удачи пожелать,
Не стоит и переживать.
Пусть лучшее произойдет,
Пускай тебя удача ждет!
Везенье бьется через край.
Ты, главное, не унывай!
Ведь тебе скоро повезет,
Большой успех к тебе придет!
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Пусть будет в мире больше доброты,
Давайте вместе волшебство творить,
Осуществлять заветные мечты,
И только радость и улыбки всем дарить!
Не обязательно иметь нам миллион,
Чтоб добрые поступки явью стали!
Лишь бумеранга помните закон:
Вернется то, что вы другим послали!
Поздравление с Днем спонтанного проявления доброты 2023 в открытках
Кроме официальных государственных праздников, в Украине есть ряд неофициальных дат. Не все из них отмечают на государственном уровне, но это не умаляет их важности.