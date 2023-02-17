17 февраля в мире отмечают День спонтанного проявления доброты.

По одной из версий, изначально праздник отмечали только в США, по другой — в Новой Зеландии. Спустя время традицию празднования Дня спонтанного проявления доброты охотно подхватили другие страны мира.

Главная особенность дня — спонтанность. Можно отправить неожиданный подарок другу, придержать дверь маме с коляской, уступить место в транспорте, сделать комплимент коллеге или просто улыбнуться на улице незнакомому человеку. По случаю праздника, Факты ICTV подготовили поздравления с Днем спонтанного проявления доброты 2023 в прозе, стихах и открытках.

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Поздравление с Днем ​​спонтанного проявления доброты 2023 в прозе

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Поздравляю с Международным днем ​​спонтанного проявления доброты! Пусть на твоем жизненном пути встречаются только хорошие и отзывчивые люди, в доме всегда звучит смех, царит согласие и мир.

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С праздником! Желаю здоровья вам и вашим родным, хорошего настроения и энергии. Пусть все добро всегда возвращается сторицей!

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С праздником, добрый человек! Желаю тебе семейного счастья, безграничной любви, только солнечных и радостных дней!

Поздравление с Днем ​​спонтанного проявления доброты 2023 в стихах

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Добра и везения,

Счастья и внимания,

Вдохновенья и достатка,

Пусть в твоей жизни

Все будет гладко!

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Хочу удачи пожелать,

Не стоит и переживать.

Пусть лучшее произойдет,

Пускай тебя удача ждет!

Везенье бьется через край.

Ты, главное, не унывай!

Ведь тебе скоро повезет,

Большой успех к тебе придет!

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Пусть будет в мире больше доброты,

Давайте вместе волшебство творить,

Осуществлять заветные мечты,

И только радость и улыбки всем дарить!

Не обязательно иметь нам миллион,

Чтоб добрые поступки явью стали!

Лишь бумеранга помните закон:

Вернется то, что вы другим послали!

Поздравление с Днем ​​спонтанного проявления доброты 2023 в открытках

Кроме официальных государственных праздников, в Украине есть ряд неофициальных дат. Не все из них отмечают на государственном уровне, но это не умаляет их важности.