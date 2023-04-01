День смеха во всем мире отмечают 1 апреля. В 2023 году праздник приходится на субботу.

Самое время вспомнить о важности улыбаться и позитивно смотреть на мир, даже в такое трудное для нас время. Праздник должен вызвать улыбку и напомнить, что в этом мире есть много хороших вещей, которые несут радость.

Факты ICTV подготовили лучшие открытки с Днем смеха, которые поднимут настроение даже на расстоянии. Теплые слова согреют и зарядят позитивом.

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Помимо Дня смеха, апрель принес украинцам огромное количество праздников. Так, на 9 и 16 апреля приходится Пасха, но есть и другие важные дни, не связаны с религией и церковью. К примеру, 17 апреля будет День работников пожарной охраны, а на конец месяца приходится Международный день танца. Ознакомиться с полным календарем праздников апреля 2023 можно на Фактах ICTV.