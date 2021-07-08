8 июля в Украине празднуется День семьи. Он приурочен ко дню Петра и Февронии, покровителей семьи и брака.

Согласно истории, пара жила в XII веке. Феврония дважды спасла жизнь Петру, исцелив его от проказы, после чего он женился на ней.

Их брак является образцом христианского супружества. В 2011 году был подписан указ президента о праздновании в Украине некоторых памятных дат и профессиональных праздников.

По традиции, 8 июля проводят богослужение в храмах. Пары, которые только вступают в брак, просят благословения. Супруги же молятся о семейном благополучии святым Петру и Февронии.

В День семьи Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в СМС.

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Желаю, чтобы в вашей семье всегда царили любовь, верность, взаимопонимание и, конечно же, счастье! Пускай каждое мгновение, проведенное рядом с родными, приносит вам только радость, улыбки, гармонию в душе и хорошее настроение!

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С днем семьи вас, дорогие,

Счастья, радости, любви,

Будьте верными, любите,

И друг друга берегите.

Счастливо в семье живите,

Верность искренне храните,

Вы друг другом наслаждайтесь,

И ни в чем вы не нуждайтесь!

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С Днем семьи, любви и верности

Я поздравить вас хочу.

Покровители небесные

Пусть хранят вашу семью.

Пусть добром и счастьем полнится

Ваш уютный, теплый дом.

Пусть любовь и уважение

Укрепят фундамент в нем.

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Поздравляю с днем семьи!

Это высшая награда,

Если есть с тобой всегда

Любящие люди рядом.

Пусть здоровы будут все,

Хорошо вам пусть живется.

И пусть светит каждый день

Мира ласковое солнце!

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Семья — надежный тыл и крепость,

Фундамент в ней — любовь и верность.

Пускай любовь живет в сердцах

И светится в ваших глазах.

Живите весело и дружно.

Пусть будет в доме все, что нужно:

Достаток, радость и уют.

Пусть понимают вас и ждут.