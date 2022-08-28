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День шахтера в Украине: лучшие поздравления в открытках и СМС

28 августа 2022, 07:52
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Шахтер

День шахтера в 2022 году отмечают 28 августа. Важный праздник приходится на воскресенье.

Самое время поздравить тех, кто рискует своей жизнью, профессионально выполняя свою работу под землей. Работать в таким условиях под силу далеко не каждому, но сам труд более чем благородный.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем шахтера в открытках и СМС, которые порадуют даже на расстоянии, напомнят о важности профессии и зарядят позитивом.

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***

Вы недр земных — цари и короли,
Вы — нашей экономики опора.
Желаю силы, счастья и любви
Всем вам, кто отмечает День шахтера.

День шахтаря

***
Поздравляю с Днем шахтера,
Праздником мужским, брутальным.
Пусть здоровье будет крепким,
А достаток – капитальным.

День шахтаря

***

Работа лучше всех наград,
Из-под земли добыл ты клад.
Так день за днем, опять в забой.
Ну, с Днем шахтера, дорогой!

День шахтаря

***

Я пожелаю в День шахтера
Тебе любви и счастья горы.
Спешу поздравить и сказать,
Будь круче всех и так держать!

День шахтаря

***

Поздравляем с днем шахтера!
Вы – страны большой опора.
Пусть в семейный Ваш очаг
Никогда не вступит мрак.

День шахтаря

***

Сентябрь уже на пороге — самое время распланировать первій месяц осени и провести праздники в кругу друзей и родных. К примеру, уже 21 сентября в Украине будут отмечать Рождество Пресвятой Богородицы, а после — Воздвижение Честного Креста Господня. Ознакомиться с полным календарем церковных праздников сентября можно на Фактах ICTV.

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День шахтаря Поздравления с праздниками
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