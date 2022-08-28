День шахтера в 2022 году отмечают 28 августа. Важный праздник приходится на воскресенье.

Самое время поздравить тех, кто рискует своей жизнью, профессионально выполняя свою работу под землей. Работать в таким условиях под силу далеко не каждому, но сам труд более чем благородный.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем шахтера в открытках и СМС, которые порадуют даже на расстоянии, напомнят о важности профессии и зарядят позитивом.

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Вы недр земных — цари и короли,

Вы — нашей экономики опора.

Желаю силы, счастья и любви

Всем вам, кто отмечает День шахтера.

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Поздравляю с Днем шахтера,

Праздником мужским, брутальным.

Пусть здоровье будет крепким,

А достаток – капитальным.

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Работа лучше всех наград,

Из-под земли добыл ты клад.

Так день за днем, опять в забой.

Ну, с Днем шахтера, дорогой!

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Я пожелаю в День шахтера

Тебе любви и счастья горы.

Спешу поздравить и сказать,

Будь круче всех и так держать!

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Поздравляем с днем шахтера!

Вы – страны большой опора.

Пусть в семейный Ваш очаг

Никогда не вступит мрак.

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Сентябрь уже на пороге — самое время распланировать первій месяц осени и провести праздники в кругу друзей и родных. К примеру, уже 21 сентября в Украине будут отмечать Рождество Пресвятой Богородицы, а после — Воздвижение Честного Креста Господня. Ознакомиться с полным календарем церковных праздников сентября можно на Фактах ICTV.