День шахтера в 2022 году отмечают 28 августа. Важный праздник приходится на воскресенье.
Самое время поздравить тех, кто рискует своей жизнью, профессионально выполняя свою работу под землей. Работать в таким условиях под силу далеко не каждому, но сам труд более чем благородный.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем шахтера в открытках и СМС, которые порадуют даже на расстоянии, напомнят о важности профессии и зарядят позитивом.
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Вы недр земных — цари и короли,
Вы — нашей экономики опора.
Желаю силы, счастья и любви
Всем вам, кто отмечает День шахтера.
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Поздравляю с Днем шахтера,
Праздником мужским, брутальным.
Пусть здоровье будет крепким,
А достаток – капитальным.
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Работа лучше всех наград,
Из-под земли добыл ты клад.
Так день за днем, опять в забой.
Ну, с Днем шахтера, дорогой!
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Я пожелаю в День шахтера
Тебе любви и счастья горы.
Спешу поздравить и сказать,
Будь круче всех и так держать!
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Поздравляем с днем шахтера!
Вы – страны большой опора.
Пусть в семейный Ваш очаг
Никогда не вступит мрак.
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Сентябрь уже на пороге — самое время распланировать первій месяц осени и провести праздники в кругу друзей и родных. К примеру, уже 21 сентября в Украине будут отмечать Рождество Пресвятой Богородицы, а после — Воздвижение Честного Креста Господня. Ознакомиться с полным календарем церковных праздников сентября можно на Фактах ICTV.