День СБУ — это национальный праздник, который ежегодно отмечают в Украине 25 марта. В 2023 году дата приходится на субботу.
Праздник посвящен всем тем, кто делает все, чтобы наша страна и ее граждане были в безопасности. Борьба с преступностью и незаконной деятельностью — это их первостепенная задача.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем СБУ в открытках, прозе и СМС, которые помогут поднять настроение всем тем, кто следит за безопасностью нашей независимой страны.
Поздравления в прозе
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Сегодня не простая дата — день СБУ. Так что выскажем свое признание всем тем людям, которые работают в Службе безопасности Украины и каждый свой рабочий день посвящают тому, чтоб защищать нас, простых людей, от угроз изнутри и извне страны. С праздником вас!
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Сердечно поздравляем сотрудников Службы безопасности Украины! Надеемся, что в своей деятельности вы всегда будете руководствоваться патриотизмом, профессионализмом, высокой ответственностью за судьбу каждого человека, за настоящее и будущее Украины. Желаем вам успехов в служении нашему государству и народу, творческого вдохновения и крепкого здоровья.
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В праздник, посвященный украинской Службе Безопасности, мы пожелаем доблестным работникам как можно больше мирных и светлых дней. Вся страна дарит вам низкий поклон, пусть бодрость и сила духа никогда не покидают вас, семейное счастье и достаток будут неисчерпаемыми, а спокойствие в стране, благодаря вашим трудам, невозмутимым.
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В День СБУ хотим мы поздравить каждого служащего, который стоит на страже нашего покоя и дарит уверенность в будущем. Желаем, чтобы каждый день вам доводилось получать от близких и родных только положительные сведения, а на работе начальство по достоинству оценивало ваш опасный труд.
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Всем работникам, которые обеспечивают в Украине безопасность и мир, сегодня предстоит получить в свой адрес море пожеланий. В этот чудный праздник мы желаем, чтобы любое дело вам удавалось совершить успешно, чтобы ваш незримый щит стал непоколебимым препятствием на пути всех потенциальных врагов государства. А лично каждому пусть повезет в работе, любви и, конечно же, здоровье.
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Поздравления в открытках
Поздравления в СМС
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Верю, враг наш не пройдет,
Безопасности — почет!
Вот и поздравление созрело,
Долго я над ним корпел.
Пожелаю я, мой друг,
Чтобы счастье лишь вокруг,
Чтоб здоровья выше крыши,
И в стране чтобы потише.
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Пусть вас люди
Не боятся.
С вами вместе
Пусть стремятся,
Украину
Защитить,
От врагов
Освободить!
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День службы безопасности страны
Сегодня отмечает Украина.
Для нас такие праздники важны.
Так будь же, СБУ, непобедима!
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Безопасность для страны —
Это очень важно,
Вы за эту безопасность
Боритесь отважно!
В день такой великолепный
Мы вас поздравляем,
И простого очень счастья
От души желаем!
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Вы — наша защита, Вы — наша опора,
Вы — совесть и честь нашей страны.
Служба, куда не берут без разбора, —
Право там быть заслужить должны.
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