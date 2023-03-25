День СБУ — это национальный праздник, который ежегодно отмечают в Украине 25 марта. В 2023 году дата приходится на субботу.

Праздник посвящен всем тем, кто делает все, чтобы наша страна и ее граждане были в безопасности. Борьба с преступностью и незаконной деятельностью — это их первостепенная задача.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем СБУ в открытках, прозе и СМС, которые помогут поднять настроение всем тем, кто следит за безопасностью нашей независимой страны.

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Поздравления в прозе

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Сегодня не простая дата — день СБУ. Так что выскажем свое признание всем тем людям, которые работают в Службе безопасности Украины и каждый свой рабочий день посвящают тому, чтоб защищать нас, простых людей, от угроз изнутри и извне страны. С праздником вас!

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Сердечно поздравляем сотрудников Службы безопасности Украины! Надеемся, что в своей деятельности вы всегда будете руководствоваться патриотизмом, профессионализмом, высокой ответственностью за судьбу каждого человека, за настоящее и будущее Украины. Желаем вам успехов в служении нашему государству и народу, творческого вдохновения и крепкого здоровья.

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В праздник, посвященный украинской Службе Безопасности, мы пожелаем доблестным работникам как можно больше мирных и светлых дней. Вся страна дарит вам низкий поклон, пусть бодрость и сила духа никогда не покидают вас, семейное счастье и достаток будут неисчерпаемыми, а спокойствие в стране, благодаря вашим трудам, невозмутимым.

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В День СБУ хотим мы поздравить каждого служащего, который стоит на страже нашего покоя и дарит уверенность в будущем. Желаем, чтобы каждый день вам доводилось получать от близких и родных только положительные сведения, а на работе начальство по достоинству оценивало ваш опасный труд.

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Всем работникам, которые обеспечивают в Украине безопасность и мир, сегодня предстоит получить в свой адрес море пожеланий. В этот чудный праздник мы желаем, чтобы любое дело вам удавалось совершить успешно, чтобы ваш незримый щит стал непоколебимым препятствием на пути всех потенциальных врагов государства. А лично каждому пусть повезет в работе, любви и, конечно же, здоровье.

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Поздравления в открытках

Поздравления в СМС

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Верю, враг наш не пройдет,

Безопасности — почет!

Вот и поздравление созрело,

Долго я над ним корпел.

Пожелаю я, мой друг,

Чтобы счастье лишь вокруг,

Чтоб здоровья выше крыши,

И в стране чтобы потише.

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Пусть вас люди

Не боятся.

С вами вместе

Пусть стремятся,

Украину

Защитить,

От врагов

Освободить!

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День службы безопасности страны

Сегодня отмечает Украина.

Для нас такие праздники важны.

Так будь же, СБУ, непобедима!

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Безопасность для страны —

Это очень важно,

Вы за эту безопасность

Боритесь отважно!

В день такой великолепный

Мы вас поздравляем,

И простого очень счастья

От души желаем!

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Вы — наша защита, Вы — наша опора,

Вы — совесть и честь нашей страны.

Служба, куда не берут без разбора, —

Право там быть заслужить должны.

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