18 декабря по новому стилю православная церковь отмечает Саввин день как дату памяти преподобного Саввы Освященного. Самое время вспомнить о запретах на праздник, которых придерживались наши предки и передавали с поколения в поколение.

Что нельзя делать на Саввы — далее в материале.

Этот церковный праздник, как и любые другие, ограничивает деятельность, которой можно заниматься. Так, в первую очередь нельзя работать женщинам — наши предки верили, что существует большая вероятность получить большие проблемы со здоровьем.

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Поход к гостям лучше отложить на другой день — на Саввы нужно быть дома и провести вечер в уютной обстановке.

Как и на Варвары 17 декабря женщинам также запрещено заниматься рутинными делами дома — это касается и шитья.

Беременным женщинам нельзя мыть голову — считается, что могут быть проблемы с ребенком.

Запрещено ругаться при детях и животных, особенно при лошадях. Да и в любой церковный праздник лучше не держать негатива в голове — ссориться с близкими не стоит, иначе отношения будут только хуже со временем.

Половина декабря прошла незаметно — уже в конце месяца ожидается Новый год 2023, а после него наступит январь. Средина зимы порадует украинцев праздниками, и к ним лучше подготовиться заранее. Ознакомиться с полным календарем праздников января 2023 можно на Фактах ICTV.