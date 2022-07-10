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День рыбака 2022: лучшие поздравления в открытках и СМС

10 июля 2022, 07:33
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Рыбак

В 2022 году День рыбака в Украине отмечается 10 июля. Традиционно, праздник приходится на второе воскресенье июля, и этот год не исключение.

10 июля стоит поздравить не только сотрудников рыбной промышленности, но и простых рыбаков, которые любят наслаждаться активным отдыхом у реки или озера, хвастаться своими трофеями и наслаждаться умиротворенной атмосферой.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем рыбака в открытках и СМС, которые порадуют любителей и фанатов этого хобби даже на расстоянии. Пожелания большого улова и отличной погоды всегда поднимают настроение рыбакам.

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***

Поздравляю, рыбачок!
В праздник твой желаю,
Чтоб попалась на крючок
Рыбка золотая!

И улов всегда большой
Пусть приходит следом,
Чтобы бутерброд с икрой
Был всегда к обеду!

День рыбака

***

Мы желаем супер клева,
Будет крупным пусть улов,
Чтобы был всегда здоровым
И не знал про докторов.

Пусть удача, словно рыбка,
Не срывается с крючка,
Счастья, смеха и улыбок,
С днем твоим, с днем рыбака!

День рыбака

***

Я хочу тебя поздравить
В день прекрасный рыбака,
Пусть улов солидным будет,
Не минует пусть крючка.

Пусть рыбалка помогает
Стресс и напряжение снять.
Рыбу крупную желаю
Непременно я поймать.

День рыбака

***

Чтоб на все всегда клевало,
И на хлеб, и на блесну.
Рыба, чтобы не влезала
На ладонь твою одну.

Пусть улов всегда богатый,
Ты любимой приносил.
Ведь рыбак ты у нас знатный,
Чтоб пустым не приходил!

День рыбака

***

Поздравляю я заядлых
И умелых мастеров.
Пусть всегда достойным будет
Ваш полученный улов.

Пусть рыбацкий труд вам дарит
Куража и фарта сласть.
Чтобы рыбку подсекая,
Точно знать: Жизнь удалась!.

День рыбака

***

Июль пролетит незаметно в этом темпе жизни — совсем скоро наступит август. Последний месяц лета порадует украинцев огромным количеством праздников, в том числе и профессиональных. К примеру, свой день будут отмечать инкассаторы, археолог, пчеловод, и даже блогер. Полный календарь праздников августа 2022 доступен на Фактах ICTV.

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