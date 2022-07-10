В 2022 году День рыбака в Украине отмечается 10 июля. Традиционно, праздник приходится на второе воскресенье июля, и этот год не исключение.

10 июля стоит поздравить не только сотрудников рыбной промышленности, но и простых рыбаков, которые любят наслаждаться активным отдыхом у реки или озера, хвастаться своими трофеями и наслаждаться умиротворенной атмосферой.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем рыбака в открытках и СМС, которые порадуют любителей и фанатов этого хобби даже на расстоянии. Пожелания большого улова и отличной погоды всегда поднимают настроение рыбакам.

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***

Поздравляю, рыбачок!

В праздник твой желаю,

Чтоб попалась на крючок

Рыбка золотая!

И улов всегда большой

Пусть приходит следом,

Чтобы бутерброд с икрой

Был всегда к обеду!

***

Мы желаем супер клева,

Будет крупным пусть улов,

Чтобы был всегда здоровым

И не знал про докторов.

Пусть удача, словно рыбка,

Не срывается с крючка,

Счастья, смеха и улыбок,

С днем твоим, с днем рыбака!

***

Я хочу тебя поздравить

В день прекрасный рыбака,

Пусть улов солидным будет,

Не минует пусть крючка.

Пусть рыбалка помогает

Стресс и напряжение снять.

Рыбу крупную желаю

Непременно я поймать.

***

Чтоб на все всегда клевало,

И на хлеб, и на блесну.

Рыба, чтобы не влезала

На ладонь твою одну.

Пусть улов всегда богатый,

Ты любимой приносил.

Ведь рыбак ты у нас знатный,

Чтоб пустым не приходил!

***

Поздравляю я заядлых

И умелых мастеров.

Пусть всегда достойным будет

Ваш полученный улов.

Пусть рыбацкий труд вам дарит

Куража и фарта сласть.

Чтобы рыбку подсекая,

Точно знать: Жизнь удалась!.

***

Июль пролетит незаметно в этом темпе жизни — совсем скоро наступит август. Последний месяц лета порадует украинцев огромным количеством праздников, в том числе и профессиональных. К примеру, свой день будут отмечать инкассаторы, археолог, пчеловод, и даже блогер. Полный календарь праздников августа 2022 доступен на Фактах ICTV.