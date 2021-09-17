День спасателя 2021 в Украине празднуют ежегодно 17 сентября. В этом году он припадает на пятницу.

В этот день стоит поздравить тех, кто посвятил свою жизнь спасению и обеспечению безопасности других людей. Даже в чрезвычайных ситуациях спасатели всегда придут на помощь, рискуя собственной жизнью.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем спасателя в открытках и СМС, которые порадуют всех сотрудников ГСЧС Украины даже на расстоянии.

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Если что-нибудь случилось,

Если что-то приключилось,

Люди обязательно

Вызовут спасателей.

Днем и ночью вы в работе,

И на помощь к нам придете,

И горяч ваш телефон.

От спасенных вам поклон!

***

Поздравляем ГСЧС!

Всех, кто людям помогает!

Пусть технический прогресс,

Вас получше оснащает!

Чтобы были вы здоровы,

Чтобы риск был защищен!

Будь спасатель образцовым,

Будь силен, могуч, умен!

***

Не боишься ты стихии,

Бьешься с лютым ты огнем,

Там где горе и руины,

Помогаешь, день за днем.

Наш спасатель поздравляем,

Будь же счастлив дорогой,

Береги себя, мы знаем,

Что ты лучший, ты герой.

***

Не побоюсь я диких джунглей,

И океанов голубых,

Не побоюсь парить я в небе,

Или вулканов озорных.

Я знаю, что придешь на помощь,

Спасатель мой ты дорогой,

И от души хочу поздравить,

Удачи тебе золотой.

***

Дорогой спасатель! Знаем:

Праздник нынче у тебя,

Оттого и поздравляем,

И желаем мы, любя,

Много добрых впечатлений

И больших-больших побед.

Ну а также — вдохновенья,

Чтоб спасал нас много лет!

***

С Днем спасателя готов,

Я поздравить тебя лично.

Труд твой важен и суров,

Ты работаешь отлично.

Пожелаю тебе друг,

Счастья, радости, удачи.

Чтоб решал ты без потуг,

Экстремальные задачи.

***

Спасателей сердечно поздравляем!

Всегда спешите вы на помощь к нам!

Мы говорим огромное спасибо,

И благодарность выражаем лично вам!

Желаем счастья и успехов

В нелегком и большом труде!

Спасибо, что приходите на помощь,

Не оставляя нас в беде!

***

Не секрет, что до 2008 года День спасателя в Украине был известен как День работников гражданской защиты — он отмечался с 2004 года.

Страна празднует этот день с размахом — ежегодно проводится Всеукраинская акция Герой-спасатель года, во время которой отмечают самых храбрых украинцев. Эти люди проявили героизм и мужество, спасая жизни других людей. Награду вручает лично глава ГСЧС Украины.

Под конец 2021 года предвидится огромное количество праздников, которые точно стоит отметить, а также поздравить своих близких.

Узнать о неофициальных праздниках к концу этого года можно в нашем календаре.