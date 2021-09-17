День спасателя 2021 в Украине празднуют ежегодно 17 сентября. В этом году он припадает на пятницу.
В этот день стоит поздравить тех, кто посвятил свою жизнь спасению и обеспечению безопасности других людей. Даже в чрезвычайных ситуациях спасатели всегда придут на помощь, рискуя собственной жизнью.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем спасателя в открытках и СМС, которые порадуют всех сотрудников ГСЧС Украины даже на расстоянии.
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Если что-нибудь случилось,
Если что-то приключилось,
Люди обязательно
Вызовут спасателей.
Днем и ночью вы в работе,
И на помощь к нам придете,
И горяч ваш телефон.
От спасенных вам поклон!
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Поздравляем ГСЧС!
Всех, кто людям помогает!
Пусть технический прогресс,
Вас получше оснащает!
Чтобы были вы здоровы,
Чтобы риск был защищен!
Будь спасатель образцовым,
Будь силен, могуч, умен!
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Не боишься ты стихии,
Бьешься с лютым ты огнем,
Там где горе и руины,
Помогаешь, день за днем.
Наш спасатель поздравляем,
Будь же счастлив дорогой,
Береги себя, мы знаем,
Что ты лучший, ты герой.
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Не побоюсь я диких джунглей,
И океанов голубых,
Не побоюсь парить я в небе,
Или вулканов озорных.
Я знаю, что придешь на помощь,
Спасатель мой ты дорогой,
И от души хочу поздравить,
Удачи тебе золотой.
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Дорогой спасатель! Знаем:
Праздник нынче у тебя,
Оттого и поздравляем,
И желаем мы, любя,
Много добрых впечатлений
И больших-больших побед.
Ну а также — вдохновенья,
Чтоб спасал нас много лет!
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С Днем спасателя готов,
Я поздравить тебя лично.
Труд твой важен и суров,
Ты работаешь отлично.
Пожелаю тебе друг,
Счастья, радости, удачи.
Чтоб решал ты без потуг,
Экстремальные задачи.
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Спасателей сердечно поздравляем!
Всегда спешите вы на помощь к нам!
Мы говорим огромное спасибо,
И благодарность выражаем лично вам!
Желаем счастья и успехов
В нелегком и большом труде!
Спасибо, что приходите на помощь,
Не оставляя нас в беде!
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Не секрет, что до 2008 года День спасателя в Украине был известен как День работников гражданской защиты — он отмечался с 2004 года.
Страна празднует этот день с размахом — ежегодно проводится Всеукраинская акция Герой-спасатель года, во время которой отмечают самых храбрых украинцев. Эти люди проявили героизм и мужество, спасая жизни других людей. Награду вручает лично глава ГСЧС Украины.
Под конец 2021 года предвидится огромное количество праздников, которые точно стоит отметить, а также поздравить своих близких.
Узнать о неофициальных праздниках к концу этого года можно в нашем календаре.