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День спасателя в Украине: лучшие поздравления в открытках и СМС

17 сентября, 04:30 Микола Олефіренко
День спасателя

День спасателя 2021 в Украине празднуют ежегодно 17 сентября. В этом году он припадает на пятницу.

В этот день стоит поздравить тех, кто посвятил свою жизнь спасению и обеспечению безопасности других людей. Даже в чрезвычайных ситуациях спасатели всегда придут на помощь, рискуя собственной жизнью.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем спасателя в открытках и СМС, которые порадуют всех сотрудников ГСЧС Украины даже на расстоянии.

***

Если что-нибудь случилось,
Если что-то приключилось,
Люди обязательно
Вызовут спасателей.

Днем и ночью вы в работе,
И на помощь к нам придете,
И горяч ваш телефон.
От спасенных вам поклон!

День спасателя

***

Поздравляем ГСЧС!
Всех, кто людям помогает!
Пусть технический прогресс,
Вас получше оснащает!
Чтобы были вы здоровы,
Чтобы риск был защищен!
Будь спасатель образцовым,
Будь силен, могуч, умен!

***

Не боишься ты стихии,
Бьешься с лютым ты огнем,
Там где горе и руины,
Помогаешь, день за днем.
Наш спасатель поздравляем,
Будь же счастлив дорогой,
Береги себя, мы знаем,
Что ты лучший, ты герой.

День спасателя

***

Не побоюсь я диких джунглей,
И океанов голубых,
Не побоюсь парить я в небе,
Или вулканов озорных.
Я знаю, что придешь на помощь,
Спасатель мой ты дорогой,
И от души хочу поздравить,
Удачи тебе золотой.

День спасателя

***

Дорогой спасатель! Знаем:
Праздник нынче у тебя,
Оттого и поздравляем,
И желаем мы, любя,
Много добрых впечатлений
И больших-больших побед.
Ну а также — вдохновенья,
Чтоб спасал нас много лет!

***

С Днем спасателя готов,
Я поздравить тебя лично.
Труд твой важен и суров,
Ты работаешь отлично.

Пожелаю тебе друг,
Счастья, радости, удачи.
Чтоб решал ты без потуг,
Экстремальные задачи.

День спасателя

***

Спасателей сердечно поздравляем!
Всегда спешите вы на помощь к нам!
Мы говорим огромное спасибо,
И благодарность выражаем лично вам!

Желаем счастья и успехов
В нелегком и большом труде!
Спасибо, что приходите на помощь,
Не оставляя нас в беде!

День спасателя

***

Не секрет, что до 2008 года День спасателя в Украине был известен как День работников гражданской защиты — он отмечался с 2004 года.

Страна празднует этот день с размахом — ежегодно проводится Всеукраинская акция Герой-спасатель года, во время которой отмечают самых храбрых украинцев. Эти люди проявили героизм и мужество, спасая жизни других людей. Награду вручает лично глава ГСЧС Украины.

Под конец 2021 года предвидится огромное количество праздников, которые точно стоит отметить, а также поздравить своих близких.

Узнать о неофициальных праздниках к концу этого года можно в нашем календаре.

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