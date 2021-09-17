17 сентября в Украине отмечают День спасателя. Это профессиональный праздник всех сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Профессия спасателя очень важна, поскольку перед ними стоят немаловажные задачи. Если в вашем окружении есть человек, который непосредственно относится к этой сфере, обязательно поздравьте его. Факты ICTV подготовили короткие поздравления и открытки с Днем спасателя.
Поздравления с Днем спасателя в открытках
Короткие поздравления с Днем спасателя
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Дорогой спасатель! Знаем:
Праздник нынче у тебя,
Оттого и поздравляем,
И желаем мы, любя,
Много добрых впечатлений
И больших-больших побед.
Ну а также — вдохновенья,
Чтоб спасал нас много лет!
***
Мы знаем, что всегда ты рядом,
Протянешь руку если, что,
И отведешь, беду ты взглядом,
Ведь ты спасатель, это все.
И мы пришли тебя поздравить,
Здоровья, счастья пожелать,
Ты береги себя родимый,
И если, что, ты дай нам знать.
***
Вы на помощь к нам спешите
Лишь услышите: Спасите!
Из любых вы передряг
Извлекаете бедняг!
Катаклизмы нипочем,
Если ваше есть плечо!
***
Тебе в твой День спасателя желаю много сил,
Успеха как приятеля, чтобы он тебя хранил,
Добро, отвага, мужество горят в глазах твоих,
Опасный очень этот труд – спасать людей других!
***
Работа опасна твоя,
Каждый раз замирают сердца,
Когда спасаешь ты людей,
Какой тогда накал страстей.
Без спасателей нельзя,
Нам прожить ни дня,
Так пусть хранит тебя судьба,
С днем спасателя, родной, тебя!