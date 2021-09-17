17 сентября в Украине отмечают День спасателя. Это профессиональный праздник всех сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Профессия спасателя очень важна, поскольку перед ними стоят немаловажные задачи. Если в вашем окружении есть человек, который непосредственно относится к этой сфере, обязательно поздравьте его. Факты ICTV подготовили короткие поздравления и открытки с Днем спасателя.

Поздравления с Днем спасателя в открытках

Короткие поздравления с Днем спасателя

***

Дорогой спасатель! Знаем:

Праздник нынче у тебя,

Оттого и поздравляем,

И желаем мы, любя,

Много добрых впечатлений

И больших-больших побед.

Ну а также — вдохновенья,

Чтоб спасал нас много лет!

***

Мы знаем, что всегда ты рядом,

Протянешь руку если, что,

И отведешь, беду ты взглядом,

Ведь ты спасатель, это все.

И мы пришли тебя поздравить,

Здоровья, счастья пожелать,

Ты береги себя родимый,

И если, что, ты дай нам знать.

***

Вы на помощь к нам спешите

Лишь услышите: Спасите!

Из любых вы передряг

Извлекаете бедняг!

Катаклизмы нипочем,

Если ваше есть плечо!

***

Тебе в твой День спасателя желаю много сил,

Успеха как приятеля, чтобы он тебя хранил,

Добро, отвага, мужество горят в глазах твоих,

Опасный очень этот труд – спасать людей других!

***

Работа опасна твоя,

Каждый раз замирают сердца,

Когда спасаешь ты людей,

Какой тогда накал страстей.

Без спасателей нельзя,

Нам прожить ни дня,

Так пусть хранит тебя судьба,

С днем спасателя, родной, тебя!