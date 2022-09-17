День спасателя в Украине: поздравления в открытках и СМС

День спасателя в Украине отмечают ежегодно 17 сентября. В 2022 году праздник приходится на субботу.

Самое время поздравить тех, кто посвятил свою жизнь спасению жизни других. Профессионалы своего дела придут на помощь в любой ситуации, рискуя своей собственной жизнью. Спасатель — благородная профессия, которая требует от человека мужества, смелости и готовности ко всему.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем спасателя в открытках и СМС, которые порадуют близких и друзей даже на расстоянии. Теплые слова могут поднять настроение в эти пасмурные дни.

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С Днем спасателя сегодня

Вас сердечно поздравляю,

Сил и крепкого здоровья

От души я вам желаю.

Принимайте в праздник светлый

Благодарность от души,

Вы — отличные ребята,

Все в работе хороши.

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С Днем спасателя, ребята,

Слава вам за подвиг ваш,

Все проблемы и невзгоды

Взять смогли на абордаж.

Пожелать хочу здоровья,

Чтоб везло во всем, всегда,

Чтоб была к вам благосклонна

Ваша смелая судьба.

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В Украине отмечают

День спасателя, друзья!

И поздравить их конечно

Позабыть никак нельзя!

Мы успехов вам желаем,

Ведь работа не проста!

И желаем спасать реже,

Пусть поменьше будет беда!

***

Приносим благодарность мы,

Всем спасателям страны,

И пускай в свой светлый праздник,

Будут счастливы они.

Преподносим поздравление,

С нежной лаской между строк,

Пожелаем много счастья,

Чтоб всегда поспели в срок.

***

Не боишься ты стихии,

Бьешься с лютым ты огнем,

Там где горе и руины,

Помогаешь, день за днем.

Наш спасатель поздравляем,

Будь же счастлив дорогой,

Береги себя, мы знаем,

Что ты лучший, ты герой.

***

Сентябрь в самом разгаре — самое время подготовиться к октябрю, который порадует украинцев огромным количеством праздником. Календарь праздников октября 2022 доступен на Фактах ICTV.