Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Свята в Україні

День спасателя в Украине: поздравления в открытках и СМС

17 сентября 2022, 07:13
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
ДСНС

День спасателя в Украине отмечают ежегодно 17 сентября. В 2022 году праздник приходится на субботу.

Самое время поздравить тех, кто посвятил свою жизнь спасению жизни других. Профессионалы своего дела придут на помощь в любой ситуации, рискуя своей собственной жизнью. Спасатель — благородная профессия, которая требует от человека мужества, смелости и готовности ко всему.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем спасателя в открытках и СМС, которые порадуют близких и друзей даже на расстоянии. Теплые слова могут поднять настроение в эти пасмурные дни.

Сейчас смотрят

***

С Днем спасателя сегодня
Вас сердечно поздравляю,
Сил и крепкого здоровья
От души я вам желаю.

Принимайте в праздник светлый
Благодарность от души,
Вы — отличные ребята,
Все в работе хороши.

День рятівника

***

С Днем спасателя, ребята,
Слава вам за подвиг ваш,
Все проблемы и невзгоды
Взять смогли на абордаж.

Пожелать хочу здоровья,
Чтоб везло во всем, всегда,
Чтоб была к вам благосклонна
Ваша смелая судьба.

***

В Украине отмечают
День спасателя, друзья!
И поздравить их конечно
Позабыть никак нельзя!

Мы успехов вам желаем,
Ведь работа не проста!
И желаем спасать реже,
Пусть поменьше будет беда!

***

Приносим благодарность мы,
Всем спасателям страны,
И пускай в свой светлый праздник,
Будут счастливы они.

Преподносим поздравление,
С нежной лаской между строк,
Пожелаем много счастья,
Чтоб всегда поспели в срок.

***

Не боишься ты стихии,
Бьешься с лютым ты огнем,
Там где горе и руины,
Помогаешь, день за днем.
Наш спасатель поздравляем,
Будь же счастлив дорогой,
Береги себя, мы знаем,
Что ты лучший, ты герой.

***

Сентябрь в самом разгаре — самое время подготовиться к октябрю, который порадует украинцев огромным количеством праздником. Календарь праздников октября 2022 доступен на Фактах ICTV.

Читайте также:
День спасателя в Украине: поздравления в открытках и СМСПокров Пресвятой Богородицы и День Преподобного Николая: церковный календарь на октябрь 2022

Теги
Поздравления с праздниками
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь