День спасателя в Украине: поздравления в открытках и СМС

День спасателя в Украине отмечают ежегодно 17 сентября. В 2022 году праздник приходится на субботу.
Самое время поздравить тех, кто посвятил свою жизнь спасению жизни других. Профессионалы своего дела придут на помощь в любой ситуации, рискуя своей собственной жизнью. Спасатель — благородная профессия, которая требует от человека мужества, смелости и готовности ко всему.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем спасателя в открытках и СМС, которые порадуют близких и друзей даже на расстоянии. Теплые слова могут поднять настроение в эти пасмурные дни.
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С Днем спасателя сегодня
Вас сердечно поздравляю,
Сил и крепкого здоровья
От души я вам желаю.
Принимайте в праздник светлый
Благодарность от души,
Вы — отличные ребята,
Все в работе хороши.
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С Днем спасателя, ребята,
Слава вам за подвиг ваш,
Все проблемы и невзгоды
Взять смогли на абордаж.
Пожелать хочу здоровья,
Чтоб везло во всем, всегда,
Чтоб была к вам благосклонна
Ваша смелая судьба.
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В Украине отмечают
День спасателя, друзья!
И поздравить их конечно
Позабыть никак нельзя!
Мы успехов вам желаем,
Ведь работа не проста!
И желаем спасать реже,
Пусть поменьше будет беда!
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Приносим благодарность мы,
Всем спасателям страны,
И пускай в свой светлый праздник,
Будут счастливы они.
Преподносим поздравление,
С нежной лаской между строк,
Пожелаем много счастья,
Чтоб всегда поспели в срок.
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Не боишься ты стихии,
Бьешься с лютым ты огнем,
Там где горе и руины,
Помогаешь, день за днем.
Наш спасатель поздравляем,
Будь же счастлив дорогой,
Береги себя, мы знаем,
Что ты лучший, ты герой.
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Сентябрь в самом разгаре — самое время подготовиться к октябрю, который порадует украинцев огромным количеством праздником. Календарь праздников октября 2022 доступен на Фактах ICTV.