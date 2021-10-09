День риелтора в Украине: поздравления в картинках и СМС

День риелтора в Украине отмечают ежегодно 9 октября. Этот праздник в 2021 году припадает на субботу, и он обычно идет сразу за Днем юриста, который отмечается 8 октября.

Стоит поздравить тех, кто посвятил свою жизнь помощи в покупке или продаже недвижимости.

Эти люди всегда найдут подходящий вариант для клиента, основываясь на его пожеланиях и возможностях.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем риелтора в картинках и СМС, которые порадуют экспертов в области продажи и покупки недвижимости даже на расстоянии.

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С Днем риелтора, ура!

Поздравлять пришла пора:

Крупных сделок и терпенья,

День пройдет без сожаления!

Пусть легко даются споры,

Чтоб пошли на уговоры,

И довольны оставались,

Чтоб клиенты улыбались!

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Желаю в День риэлтора всего,

О чем риэлтор может лишь мечтать:

Свои объекты, все до одного,

Легко и очень быстро продавать!

Пускай всегда растут твои доходы,

Клиенты прибавляются пускай!

Пусть радует тебя твоя работа

И будет жизнь похожею на рай!

***

С Днем риэлтора! Доходы

Пусть стремительно растут,

А клиенты год от года

Только лишь к тебе идут.

Пусть гармония с успехом

Не уходят никогда,

А веселье с громким смехом

Грусть прогонят навсегда!

***

Риэлтору прекрасному

Продаж больших желаю

Дохода ежечасного,

Везения без края!

И самообладания,

И дара убеждения,

Сбывались чтоб желания,

И пело настроение!

***

Ты риэлтор первоклассный,

И недвижимость любую

Без проблем с улыбкой ясной

В тот же миг реализуешь.

В твои будни трудовые

Пусть продажи возрастают,

И квартиры дорогие

У тебя все покупают!

***

Там покупка, здесь продажа,

Растеряться можно враз,

Но поможет нам риэлтор

В деле, знаете, он ас!

Сделок быстрых, эффективных,

Счастлив будет пусть народ,

Без препятствий и заминок

Пусть процент всегда идет!

***

Ты риэлтор — высший класс!

Все продашь и сдашь в аренду,

В своем деле просто ас,

Шанс не дашь ты конкуренту!

Пусть растут доходы ввысь,

Прибавляются клиенты!

Пусть прекрасной будет жизнь,

Лови яркие моменты!

***

И хотя праздник неофициальный, поздравлять риелторов в Украине начали с 1999 года. Обычно в агентствах недвижимости этот день отмечается шумным корпоративом, а начальство нередко награждает тех риэлторов, которые смогли довести до конца крупную сделку, или же сумели продать или сдать в аренду огромное количество объектов.

Если виновник торжества для вас очень важен — самое время сделать небольшой презент. Это может быть небольшая статуэтка, или даже картина. Из-за специфики работы, риэлтор часто ест не в своем офисе — отличная возможность подарить термос для кофе, который всегда будет под рукой.

Октябрь порадует украинцев огромным количеством праздников. К примеру, 14 октября вся страна будет отмечать Покров Пресвятой Богородицы, а также День защитников и защитниц Украины. Так, 14, 15, 16 и 17 октября будут выходными днями.

Ознакомиться с календарем праздников на октябрь 2021 можно в материале Фактов ICTV.