День риелтора в Украине: поздравления в картинках и СМС

День риелтора в Украине отмечают ежегодно 9 октября. Этот праздник в 2021 году припадает на субботу, и он обычно идет сразу за Днем юриста, который отмечается 8 октября.
Стоит поздравить тех, кто посвятил свою жизнь помощи в покупке или продаже недвижимости.
Эти люди всегда найдут подходящий вариант для клиента, основываясь на его пожеланиях и возможностях.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем риелтора в картинках и СМС, которые порадуют экспертов в области продажи и покупки недвижимости даже на расстоянии.
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С Днем риелтора, ура!
Поздравлять пришла пора:
Крупных сделок и терпенья,
День пройдет без сожаления!
Пусть легко даются споры,
Чтоб пошли на уговоры,
И довольны оставались,
Чтоб клиенты улыбались!
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Желаю в День риэлтора всего,
О чем риэлтор может лишь мечтать:
Свои объекты, все до одного,
Легко и очень быстро продавать!
Пускай всегда растут твои доходы,
Клиенты прибавляются пускай!
Пусть радует тебя твоя работа
И будет жизнь похожею на рай!
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С Днем риэлтора! Доходы
Пусть стремительно растут,
А клиенты год от года
Только лишь к тебе идут.
Пусть гармония с успехом
Не уходят никогда,
А веселье с громким смехом
Грусть прогонят навсегда!
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Риэлтору прекрасному
Продаж больших желаю
Дохода ежечасного,
Везения без края!
И самообладания,
И дара убеждения,
Сбывались чтоб желания,
И пело настроение!
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Ты риэлтор первоклассный,
И недвижимость любую
Без проблем с улыбкой ясной
В тот же миг реализуешь.
В твои будни трудовые
Пусть продажи возрастают,
И квартиры дорогие
У тебя все покупают!
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Там покупка, здесь продажа,
Растеряться можно враз,
Но поможет нам риэлтор
В деле, знаете, он ас!
Сделок быстрых, эффективных,
Счастлив будет пусть народ,
Без препятствий и заминок
Пусть процент всегда идет!
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Ты риэлтор — высший класс!
Все продашь и сдашь в аренду,
В своем деле просто ас,
Шанс не дашь ты конкуренту!
Пусть растут доходы ввысь,
Прибавляются клиенты!
Пусть прекрасной будет жизнь,
Лови яркие моменты!
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И хотя праздник неофициальный, поздравлять риелторов в Украине начали с 1999 года. Обычно в агентствах недвижимости этот день отмечается шумным корпоративом, а начальство нередко награждает тех риэлторов, которые смогли довести до конца крупную сделку, или же сумели продать или сдать в аренду огромное количество объектов.
Если виновник торжества для вас очень важен — самое время сделать небольшой презент. Это может быть небольшая статуэтка, или даже картина. Из-за специфики работы, риэлтор часто ест не в своем офисе — отличная возможность подарить термос для кофе, который всегда будет под рукой.
Октябрь порадует украинцев огромным количеством праздников. К примеру, 14 октября вся страна будет отмечать Покров Пресвятой Богородицы, а также День защитников и защитниц Украины. Так, 14, 15, 16 и 17 октября будут выходными днями.
Ознакомиться с календарем праздников на октябрь 2021 можно в материале Фактов ICTV.