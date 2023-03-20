День весеннего равноденствия – это интересное время, когда продолжительность светового дня равна ночи. В народе этот день называют Весенним равноденствием, Солнцеворотом, Лазарем и т. д.

Когда День равноденствия 2023: традиции и как загадать желание – читайте в материале.

Когда День весеннего равноденствия в 2023 году

Как известно, весеннее равноденствие не имеет фиксированной даты. Это все из-за разницы между календарным и астрономическим годом, и ежегодно может сдвигаться на несколько часов. Но в високосный год происходит корректировка, вот равноденствие и возвращается на исходную позицию.

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В зависимости от года он может быть в одну из этих дат: 19, 20 или 21 марта.

В 2023 году День весеннего равноденствия будет 20 марта в понедельник в 23:25 по киевскому времени.

Солнце должно взойти на востоке и зайти точно на закате, ровно 12 часов оно будет находиться над горизонтом и 12 часов – под горизонтом. Световой день с этого момента начнет увеличиваться, а ночь – уменьшаться.

Традиции на весеннее равноденствие 2023

В давние времена считалось, что с этого времени начинается обновление природы: тает снег, набухают почки, птицы уже возвращаются с юга и гремит первый весенний гром. В этот день часто пекли булочки или печенье в форме птиц-жаворонков.

Такими вкусностями угощали детей, а те выбегали на улицу и запускали их в небо.

Считалось, что если у ребенка выходит подбросить птичку и сразу же ее поймать – это хороший знак. Кроме этого в такие булочки прятали разные мелочи: ягоды, цветные нити и т. д. По тому, что кому попадется, определяли его дальнейшую судьбу. Девушки в этот день пели веснянки, а мужчины разжигали костер (для прыжков).

Что нельзя делать на день весеннего равноденствия 2023

В прежние времена в этот день появлялись запреты. К примеру:

нельзя было злиться и ссориться;

оставлять грязь и беспорядок в доме;

под запретом – откладывать деньги на черный день;

нельзя было сажать вербу, потому что дерево могло навлечь большие неприятности;

также в этот день нельзя ложиться спать слишком поздно.

Как загадать желание на день весеннего равноденствия 2023

В этот день для желания брали лист бумаги, карандаш красного цвета и красный конверт.

На бумаге писали 7 важнейших желаний, клали в конверт и оставляли на 12 дней.

После этого времени нужно взять в руки лист и вслух прочитать желания (чтобы их услышала Вселенная). Записку обязательно нужно было спрятать в тайное место, чтобы загаданное в течение года свершилось.