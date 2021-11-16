16 ноября православные чтят память святой княжны Анны Всеволодовны — дочери киевского князя Всеволода Ярославича. Светская власть в этот день постановила праздновать День работников радио, телевидения и связи.
16 ноября — какой сегодня праздник
Сегодня в Украине отмечают День работников радио, телевидения и связи. Этот праздник в 1994 году установили под эгидой Мы работаем, чтобы Украина стала развитым информационным государством.
16 ноября 2021 года верующие чтят память Анны Холодной. Анна была дочерью князя Киевского Всеволода Ярославича и греческой царевной. Девушка была помолвлена с сыном византийского императора Константином Дукой, но брак не состоялся, поскольку жениха насильно отправили в монахи. Анна со своей стороны посвятила свою жизнь служению Господу. В народе в этот день пристально следили за погодой, чтобы спрогнозировать будущий урожай, а девушки брались за рукоделие.
Именины 16 ноября
День ангела в этот день отмечают: Георгий, Егор, Юрий, Светлана.
Приметы на 16 ноября
- не представится снег — быть ближайшем года неурожайным;
- днем стоит холодная погода — осенью будет голодно;
- вечером ударил мороз — зима будет достаточно теплой и без существенных перепадов температур.
Что нельзя делать 16 ноября
- не рекомендовали без особой надобности покидать жилье или ходить в людные места;
- ссориться с кем-то и отправляться в дальний путь;
- нельзя отказывать человеку, если он постучал вам домой.