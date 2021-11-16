16 ноября православные чтят память святой княжны Анны Всеволодовны — дочери киевского князя Всеволода Ярославича. Светская власть в этот день постановила праздновать День работников радио, телевидения и связи.

16 ноября — какой сегодня праздник

Сегодня в Украине отмечают День работников радио, телевидения и связи. Этот праздник в 1994 году установили под эгидой Мы работаем, чтобы Украина стала развитым информационным государством.

16 ноября 2021 года верующие чтят память Анны Холодной. Анна была дочерью князя Киевского Всеволода Ярославича и греческой царевной. Девушка была помолвлена с сыном византийского императора Константином Дукой, но брак не состоялся, поскольку жениха насильно отправили в монахи. Анна со своей стороны посвятила свою жизнь служению Господу. В народе в этот день пристально следили за погодой, чтобы спрогнозировать будущий урожай, а девушки брались за рукоделие.

Именины 16 ноября

День ангела в этот день отмечают: Георгий, Егор, Юрий, Светлана.

Приметы на 16 ноября

не представится снег — быть ближайшем года неурожайным;

днем стоит холодная погода — осенью будет голодно;

вечером ударил мороз — зима будет достаточно теплой и без существенных перепадов температур.

Что нельзя делать 16 ноября