День работников радио, телевидения и связи в Украине отмечают 16 ноября. В 2021 году этот праздник припадает на вторник.

В этот день стоит поздравить тех, кто посвятил вещанию информации свою жизнь. Без телевидения или радио тяжело представить свою жизнь, и это касается не только украинцев, но и жителей других стран. Благодаря этим людям мы оперативно узнаем новости, весело проводим свободное время, а также поднимаем себе настроение.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем работников радио и ТВ в картинках, чтобы сделать приятно своим близким даже на расстоянии.

День работников радио, телевидения и связи в Украине начали отмечать с 11 ноября 1994 года после указа второго президента Украины Леонида Кучмы.

Сейчас количество негосударственных каналов на территории страны достигло отметки в 94%. С помощью телевидения транслируется огромное количество каналов, среди которых много бесплатных. С активным распространением всемирной сети интернет, некоторые трансляции стали доступными и за пределами телевизоров — теперь смотреть любимые сериалы и сводки новостей можно как на компьютере, так и на телефоне.

Радио также пользуется популярностью среди украинцев. Огромное количество водителей наслаждается позитивной музыкой по пути на работу, а также узнают о погода на ближайшее время.

Традиционно, праздник отмечается в офисах телевизионных и радиовещательных компаниях, где сотрудникам готовят интересные конкурсы, пышные столы и различные награды. Все это проходит в неформальной обстановке, где каждый желающий может веселиться.

Ноябрь 2021 года очень богатый на профессиональные праздники. К примеру, в последнем месяце осени украинцы будут отмечать День сержанта ВСУ, а также День стеклопроизводителя, а также День домашних животных — стоит уделить своему любимцу чуть больше внимания.

Ознакомиться с полным списком праздников ноября 2021 года можно в календаре Фактов ICTV.