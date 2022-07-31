День работников торговли в 2022 году в Украине отмечается 31 июля. Торжество ежегодно приходится на последнее воскресенье июля, и в этот раз это еще и последний день месяца.

Самое время поздравить тех, кто умело создает сеть из производителя и потребителя товара или услуги, а также помогает экономике страны развиваться. Без работников торговли трудно представить современный мир — производство и потребление товаров моментально остановится.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем работников торговли в открытках и СМС, которые порадуют знакомых на расстоянии. Теплые слова и звонкие стихи могут поднять настроение и зарядить позитивом.

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С Днем работника торговли

Поздравляю вас сердечно,

Выручка пускай течет

В вашу кассу бесконечно.

Выгодных желаю сделок,

Быть всегда на позитиве,

Открывает пусть торговля

В жизни мега перспективы.

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С Днём работников торговли

Мы вас поздравляем

И хороших вам клиентов

Много пожелаем,

Чтобы дома и в работе

Вам всегда везло,

А в душе всегда чтоб было

Радостно, тепло!

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С Днем работников торговли

Я всех сегодня поздравляю!

Вы так важны всем, безусловно,

Я только счастья вам желаю.

Желаю выручек отличных,

Здоровья крепкого вам всем.

И покупателей приличных,

Продаж хороших, без проблем!

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С Днём работников торговли

Поздравляем от души,

Желаем мы для вас сегодня

В вашей работе не спешить.

Всегда хороших людей рядом,

Чтоб покупали много бы,

Всего, что в жизни очень надо,

Хорошей, лёгкой вам судьбы.

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С Днем работников торговли!

Большого счастья вам в карман,

И чтоб довольные клиенты

Заходили в гости к вам.

Пусть растёт доход с продажи,

Всегда ценится продукт.

Будьте выше конкурентов,

Пусть чудеса вас в жизни ждут.

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За июлем идет август. Последний месяц лета будет полон праздников — как государственных, так и профессиональных. Самое время распланировать ближайшие недели, и отметить некоторые важные дни в кругу семьи или друзей. Календарь праздников августа 2022 можно посмотреть на Фактах ICTV.