День работников торговли в 2022 году в Украине отмечается 31 июля. Торжество ежегодно приходится на последнее воскресенье июля, и в этот раз это еще и последний день месяца.
Самое время поздравить тех, кто умело создает сеть из производителя и потребителя товара или услуги, а также помогает экономике страны развиваться. Без работников торговли трудно представить современный мир — производство и потребление товаров моментально остановится.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем работников торговли в открытках и СМС, которые порадуют знакомых на расстоянии. Теплые слова и звонкие стихи могут поднять настроение и зарядить позитивом.
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С Днем работника торговли
Поздравляю вас сердечно,
Выручка пускай течет
В вашу кассу бесконечно.
Выгодных желаю сделок,
Быть всегда на позитиве,
Открывает пусть торговля
В жизни мега перспективы.
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С Днём работников торговли
Мы вас поздравляем
И хороших вам клиентов
Много пожелаем,
Чтобы дома и в работе
Вам всегда везло,
А в душе всегда чтоб было
Радостно, тепло!
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С Днем работников торговли
Я всех сегодня поздравляю!
Вы так важны всем, безусловно,
Я только счастья вам желаю.
Желаю выручек отличных,
Здоровья крепкого вам всем.
И покупателей приличных,
Продаж хороших, без проблем!
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С Днём работников торговли
Поздравляем от души,
Желаем мы для вас сегодня
В вашей работе не спешить.
Всегда хороших людей рядом,
Чтоб покупали много бы,
Всего, что в жизни очень надо,
Хорошей, лёгкой вам судьбы.
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С Днем работников торговли!
Большого счастья вам в карман,
И чтоб довольные клиенты
Заходили в гости к вам.
Пусть растёт доход с продажи,
Всегда ценится продукт.
Будьте выше конкурентов,
Пусть чудеса вас в жизни ждут.
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За июлем идет август. Последний месяц лета будет полон праздников — как государственных, так и профессиональных. Самое время распланировать ближайшие недели, и отметить некоторые важные дни в кругу семьи или друзей. Календарь праздников августа 2022 можно посмотреть на Фактах ICTV.