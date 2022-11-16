День работников радио, телевидения и связи ежегодно в Украине отмечают 16 ноября. В 2022 году праздник приходится на среду.

Самое время поздравить тех, кто посвятил свою жизнь донесению информации людям с помощью радио или телевидения. Это трудный процесс, поддерживать который могут только профессионалы своего дела. Крайне важно доносить актуальную и правдивую информацию украинцам в условии войны.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем работников радио, телевидения и связи в открытках и СМС, которые порадуют ваших знакомых даже на расстоянии.

Сейчас смотрят

***

С профессиональным праздником всех, кто входит в сферу радиовещания, телевидения или связи Украины. Пусть сигналы всегда идут хорошо, радиослушатели радуются услышанным песням, а разговоры для людей приносят им положительные эмоции. Поздравляем и желаем быть счастливыми на работе каждый день!

***

Поздравляю с Днём работников радио, телевидения и связи Украины. Желаю радостных новостей, великолепных идей, легкой работы, успешной деятельности, весёлых сюжетов, полезной информации, увлекательных занятий и большого счастья на жизненном пути.

***

Наступил замечательный праздник —

День работников радио, связи.

В благодарность за ваши уменья

Принимайте от нас поздравленья!

А еще шлем любовь и приветы

Тем, кто честно зимою и летом

Передачи ведет и снимает!

Ведь и их нынче все поздравляют!

***

Сегодня день и твой, и мой,

Включай же телевизор скорее,

Послушаем и радио с тобой,

И нам обоим станет веселее!

Мы потанцуем в праздник от души,

Ведь он не только наш, но и страны!

***

Как без радио нам жить,

Нам его не заменить,

Оно полезно для нас всех,

Вместе с ним нас ждёт успех.

Давайте праздновать сейчас,

Ведь собрались мы в этот час,

Чтоб вместе радио включить

И веселей нам станет жить!

***

Ноябрь уже постепенно подходит к концу — совсем скоро наступит зима, которая принесет огромное количество праздников. Декабрь также порадует профессиональными днями работников суда, адвокатуры, энергетиков и сотрудников различных архивов. Ознакомиться с полным календарем праздников декабря 2022 можно на Фактах ICTV.