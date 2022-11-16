День работников радио, телевидения и связи ежегодно в Украине отмечают 16 ноября. В 2022 году праздник приходится на среду.
Самое время поздравить тех, кто посвятил свою жизнь донесению информации людям с помощью радио или телевидения. Это трудный процесс, поддерживать который могут только профессионалы своего дела. Крайне важно доносить актуальную и правдивую информацию украинцам в условии войны.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем работников радио, телевидения и связи в открытках и СМС, которые порадуют ваших знакомых даже на расстоянии.
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С профессиональным праздником всех, кто входит в сферу радиовещания, телевидения или связи Украины. Пусть сигналы всегда идут хорошо, радиослушатели радуются услышанным песням, а разговоры для людей приносят им положительные эмоции. Поздравляем и желаем быть счастливыми на работе каждый день!
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Поздравляю с Днём работников радио, телевидения и связи Украины. Желаю радостных новостей, великолепных идей, легкой работы, успешной деятельности, весёлых сюжетов, полезной информации, увлекательных занятий и большого счастья на жизненном пути.
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Наступил замечательный праздник —
День работников радио, связи.
В благодарность за ваши уменья
Принимайте от нас поздравленья!
А еще шлем любовь и приветы
Тем, кто честно зимою и летом
Передачи ведет и снимает!
Ведь и их нынче все поздравляют!
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Сегодня день и твой, и мой,
Включай же телевизор скорее,
Послушаем и радио с тобой,
И нам обоим станет веселее!
Мы потанцуем в праздник от души,
Ведь он не только наш, но и страны!
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Как без радио нам жить,
Нам его не заменить,
Оно полезно для нас всех,
Вместе с ним нас ждёт успех.
Давайте праздновать сейчас,
Ведь собрались мы в этот час,
Чтоб вместе радио включить
И веселей нам станет жить!
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Ноябрь уже постепенно подходит к концу — совсем скоро наступит зима, которая принесет огромное количество праздников. Декабрь также порадует профессиональными днями работников суда, адвокатуры, энергетиков и сотрудников различных архивов. Ознакомиться с полным календарем праздников декабря 2022 можно на Фактах ICTV.