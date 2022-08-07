День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины ежегодно отмечается в первое воскресенье августа. В 2022 году праздник приходится на 7 число.
Самое время поздравить защитников, которые готовы взглянуть опасности в глаза ради независимости нашей страны и приближают нашу победу в войне с Россией.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в открытках и СМС, которые порадуют наших смелых военных даже на расстоянии. Поддержка тыла сейчас им нужна как никогда ранее.
***
С Днем ВВС Украины
Ныне поздравить хочу,
Здесь служат только мужчины,
Что смогут любому врагу
Отпор дать во что бы ни стало.
И наше поздравление в этот день:
Пускай в вашей жизни с начала
Успеха достигнуть не лень.
***
Воздушные силы нашей страны
Имеют свои традиции,
И свято хранить все мы должны
Героев славные позиции.
Пусть небо будет только мирным,
Полеты будут лишь учебными,
Пусть служба ваша будет верной,
А Бог исполнит мечты заветные!
***
Всех, кто служит в ВВС,
Я хочу поздравить.
Наша гордость вы, ребята,
Вас в пример лишь ставить.
Пожелать хочу я силы,
Мощи вам не занимать.
Стойко, смело и достойно
За страну свою стоять.
Счастья вам в семейной жизни,
Радости, достатка.
Будет пусть высоким взлет,
Мягкою — посадка.
***
Желаем службы только в радость,
Пусть враг забудет зло и пакость,
Пусть в мире будет лишь добро,
А в сердце пусть живет тепло!
***
С Днем Вооруженных Сил Украины,
Позвольте поздравить Вас от души.
И пожелать, Вам ни много ни мало —
Счастья, здоровья и красоты.
Ведь вы отдали свои годы,
На службу в армии страны,
И никогда не забывайте,
Что Вы герои, что не говори.
***
Август пройдет незаметно — совсем скоро наступит осень, и сентябрь порадует украинцев огромным количеством праздников, в том числе и религиозных. К примеру, уже 11 числа православные верующие будут отмечать Усекновение главы Иоанна, а 21 числа — Рождество Пресвятой Богородицы. Ознакомиться с полным церковным календарем праздников сентября 2022 можно на Фактах ICTV.