День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины ежегодно отмечается в первое воскресенье августа. В 2022 году праздник приходится на 7 число.

Самое время поздравить защитников, которые готовы взглянуть опасности в глаза ради независимости нашей страны и приближают нашу победу в войне с Россией.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в открытках и СМС, которые порадуют наших смелых военных даже на расстоянии. Поддержка тыла сейчас им нужна как никогда ранее.

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***

С Днем ВВС Украины

Ныне поздравить хочу,

Здесь служат только мужчины,

Что смогут любому врагу

Отпор дать во что бы ни стало.

И наше поздравление в этот день:

Пускай в вашей жизни с начала

Успеха достигнуть не лень.

***

Воздушные силы нашей страны

Имеют свои традиции,

И свято хранить все мы должны

Героев славные позиции.

Пусть небо будет только мирным,

Полеты будут лишь учебными,

Пусть служба ваша будет верной,

А Бог исполнит мечты заветные!

***

Всех, кто служит в ВВС,

Я хочу поздравить.

Наша гордость вы, ребята,

Вас в пример лишь ставить.

Пожелать хочу я силы,

Мощи вам не занимать.

Стойко, смело и достойно

За страну свою стоять.

Счастья вам в семейной жизни,

Радости, достатка.

Будет пусть высоким взлет,

Мягкою — посадка.

***

Желаем службы только в радость,

Пусть враг забудет зло и пакость,

Пусть в мире будет лишь добро,

А в сердце пусть живет тепло!

***

С Днем Вооруженных Сил Украины,

Позвольте поздравить Вас от души.

И пожелать, Вам ни много ни мало —

Счастья, здоровья и красоты.

Ведь вы отдали свои годы,

На службу в армии страны,

И никогда не забывайте,

Что Вы герои, что не говори.

***

Август пройдет незаметно — совсем скоро наступит осень, и сентябрь порадует украинцев огромным количеством праздников, в том числе и религиозных. К примеру, уже 11 числа православные верующие будут отмечать Усекновение главы Иоанна, а 21 числа — Рождество Пресвятой Богородицы. Ознакомиться с полным церковным календарем праздников сентября 2022 можно на Фактах ICTV.