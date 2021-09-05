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День предпринимателя 2021: лучшие поздравления в открытках и СМС

5 сентября 2021, 04:30
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
День предпринимателя 2021: лучшие поздравления в открытках и СМС

День предпринимателя 2021 в Украине припадает на воскресенье, 5 сентября. Этот день отмечают ежегодно в первое воскресенье сентября.

В этот праздник стоит поздравить тех, кто создал и ведет собственный бизнес, который помогает развиваться экономике страны. Факты ICTV приготовили лучшие поздравления в открытках и СМС с Днем предпринимателя, которые порадуют всех тех, кто связал свою жизнь с открытием и продвижением собственного дела.

***

День предпринимателя

Бывают разные невзгоды
В жизни предпринимателя
Желаю Вам только светлой погоды
И щедрого покупателя!

***

День предпринимателя

Такой нелегкий труд
Вы взяли на себя
Пусть горести пройдут
А счастье будет навсегда!

***

Предприниматель – гордое слово
Я желаю тебе снова и снова
Быть всегда в хорошем духе
И не верить дурацким слухам!

***

День предпринимателя

Профессия твоя стара как мир,
Поэтому ты мой кумир
Тебе желаю все иметь
И очень долго не стареть!

***

День предпринимателя

Предпринимательскую жилку в тебе вижу,
Желаю это чувство не терять,
И быть успешным, в бизнесе подвижным,
И как Рокфеллер много денежек поднять.

***
С днем предпринимателя тебя я поздравляю,
И успехов в бизнес сфере пожелаю,
Чтоб с налогами тебя не донимали,
Ну, а акции лишь выше подрастали.

***

День предпринимателя

Предприниматель мой, тебя я поздравляю,
Пусть иногда бывают сложности в пути,
Ты непременно все проблемы порешаешь,
И выход сможешь самый правильный найти.

***

Праздник был утвержден 5 октября 1998 года вторым президентом Украины Леонидом Кучмой. В крупных городах на День предпринимателя проходят торжественные мероприятия, среди которых выставки и ярмарки, где виновники торжества представляют свою продукцию и завлекают новых клиентов и покупателей. В этот день также проходит и награждение лучших предпринимателей, а после — праздничные концерты.

В Украине на сентябрь припадает огромное количество неофициальных праздников. К примеру, 9 числа украинцы будут отмечать Международный день красоты, а 22 сентября — Всемирный день без автомобиля.

Ознакомиться с другими неофициальными праздниками под конец 2021 года можно в нашем календаре.

Теги
Привітання , Поздравления с праздниками
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