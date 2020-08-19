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Праздники в Украине

День пасечника 2020: лучшие поздравления в картинках

19 августа, 06:00 Андрій Жигайло
День пасечника 2020: лучшие поздравления в картинках

В Украине работает более 50 тыс. пчеловодов, которые держат пять миллионов пчелиных семей. Сегодня каждая седьмая тонна меда в мире — украинская.

День пасечника 2020 появился благодаря президенту Леониду Кучме в 1997 году. Тогда он подписал указ, который назначил этот праздник на 19 августа. Праздник получил двойное значение, так как совпадает с Яблочным Спасом.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления для пасечников в картинках. Не забудьте поздравить родных и друзей, увлекающихся этим божьим промыслом.

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поздравления с день пасечника 2020

поздравления с день пасечника 2020

поздравления с день пасечника 2020
поздравления с день пасечника 2020
поздравления с день пасечника 2020

Календарь государственных праздников 2020

В Украине ежегодно отмечается более сотни государственных праздников, а некоторые из них являются выходными. Факты ICTV для удобства собрали календарь государственных праздников 2020.

Стоит отметить, что часть них имеют точную дату, а часть праздников являются переходными и ежегодно отмечаются в разные дни.

В августе Украина отмечает главный государственный праздник — День Независимости 2020.

Теги
Календар , Мед , Свято
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