В Украине работает более 50 тыс. пчеловодов, которые держат пять миллионов пчелиных семей. Сегодня каждая седьмая тонна меда в мире — украинская.

День пасечника 2020 появился благодаря президенту Леониду Кучме в 1997 году. Тогда он подписал указ, который назначил этот праздник на 19 августа. Праздник получил двойное значение, так как совпадает с Яблочным Спасом.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления для пасечников в картинках. Не забудьте поздравить родных и друзей, увлекающихся этим божьим промыслом.

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