Ежегодно в сентябре украинцы отмечают День осеннего равноденствия.

Осеннее равноденствие — это период перехода Солнца из Северного полушария в Южное. Соответственно, ночь и день в этот период равны.

После осеннего равноденствия световой день пойдет на спад и достигнет своего минимума 22 декабря – в день зимнего равноденствия.

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Также день и ночь сравняются 22 марта, в день весеннего равноденствия.

На какое число придется осеннее равноденствие 2022 и какие ритуалы и традиции связаны с праздником — читайте в нашем материале.

Когда осеннее равноденствие 2022

День осеннего равноденствия в 2022 году выпадает на 23 сентября. Оно состоится в 04:03 по киевскому времени. Интересно, что в Южном полушарии в это время начинается весна.

С научной точки зрения это событие объясняется просто: Солнце меняет свое положение и мигрирует из северного полушария в южное, пересекая экватор.

Именно поэтому в первом полушарии начинается астрономическая осень, а во втором — весна.

Чего нельзя делать в день осеннего равноденствия

Хотя в Украине не считают этот день государственным праздником и не отмечают его, наши предки все же не обходили этот период стороной.

Раньше люди в дату равноденствия соблюдали строгие запреты, чтобы не навлечь на себя беду или неприятности. К основным запретам следует отнести:

нельзя желать зла, ссориться и ругаться (так можно напугать свою удачу);

запрещено занимать или давать деньги в долг;

начинать новое дело;

не рекомендуется отказывать людям в помощи или гостеприимстве.

Что стоит сделать на осеннее равноденствие

Наши предки верили, что солнце имеет магическую силу, поэтому с давних времен считали, что День осеннего равноденствия — особая дата.

Также он имеет название День силы. Раньше верили, что каждый человек, обладающий тайными знаниями, может получить поддержку от высших сил.

Именно поэтому, этот период идеально подходит для планирования и наведения порядка — как в делах, так и в голове.

23 сентября 2022 года постарайтесь разобраться в своем настоящем и правильно распланируйте будущее. Обязательно поставьте себе четкую цель, которой хотите достичь и работайте над этим.

Также неплохо будет выполнить свои обещания и уделить время родным людям. Если вы давно обещали семье сходить на пикник или в кино, осеннее равноденствие — идеальное время для этого.

Традиции и ритуалы осеннего равноденствия

Ранее этот день означал дату окончания сбора урожая. Именно поэтому на равноденствие устраивали шумные гуляния.

Этот период праздников назывался Осенины. Для привлечения деньжат, хозяйки готовили пирог с капустой, а для любви — пирог с ягодами.

А молодые девушки проводили обряды гадания на суженого.

Были также и определенные приметы — если до восхода солнца девушка умоется водой из источника, то в течение года ее сосватают. Кроме того, этот ритуал помогал сохранить молодость и красоту.

Родниковой водой обливали и детей, чтобы отвести недуги и болезни. Кстати, делали это прямо на пороге дома.

В день осеннего равноденствия также было принято срывать рябину и приносить ее в дом. Люди считали, что такой ритуал защитит их семью от нечистой силы.

В день осеннего равноденствия можно провести и определенные ритуалы: