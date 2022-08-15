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День независимости Украины 2022: будет ли дополнительный выходной

15 августа 2022, 14:39
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
День независимости Украины 2022: будет ли дополнительный выходной
Источник: Pexels

Уже 24 августа граждане нашей страны отметят важный государственный праздник — День независимости Украины. А 23 августа — День Государственного флага.

В 2022 году мы отмечаем 31 год независимости. Ежегодно этот день не только наполнен патриотическим настроением, но и является официальным дополнительным выходным днем. Будет ли в этом году выходной на День независимости  — в материале.

В 2022 году государственный праздник приходится на среду. Однако из-за военного положения дополнительно украинцы отдыхать не будут, а значит — День независимости будет обычным рабочим днем.

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Дело в том, что согласно ст. 6 закона Об организации трудовых отношений в условиях военного положения, действие норм статей 67,71-73 КЗоТ о праздничных и нерабочих днях в Украине прекратили. Так, никаких дополнительных выходных не стоит ждать, пока в стране идет война.

Стоит отметить, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что празднования Дня независимости будет, поскольку это важный праздник для Украины, однако без громких гуляний. Программу пока что тоже не раскрывают, очевидно — в целях безопасности.

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ПолеВыходные дни в августе 2022: сколько будут отдыхать украинцы

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