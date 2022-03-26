День Нацгвардии Украины ежегодно отмечают 26 марта.

Национальная гвардия Украины — военное формирование, главной обязанностью которого является защита и охрана жизни, прав, свобод и законных интересов граждан Украины. Долгое время после независимости структура находилась в упадке.

В марте 2014 года, когда над Украиной нависла аннексия Крыма, власти приняли решение о возрождении Нацгвардии. Позже сотни нацгвардейцев защищали восточные границы на Донбассе в войне с оккупантом.

С началом широкомасштабной войны России против Украины, военнослужащие Нацгвардии активно защищают нашу страну от агрессора.

— Вместе, бок о бок мы стоим на защите государства. С праздником, братья и сестры! С Днем Национальной гвардии Украины! – поздравил военных Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный.

Факты ICTV подготовили поздравительные открытки с Днем Национальной гвардии, чтобы вы смогли поздравить тех, кто причастен к этому празднику.