4 июля в Украине отмечается важный профессиональный праздник — День Национальной полиции. В 2022 году этот день приходится на понедельник.
Самое время стоит поздравить тех защитников правопорядка, которые старательно выполняют свою работу, следят за ситуацией в стране, и даже рискуют собственными жизнями ради того, чтобы все украинцы соблюдали закон, а нарушителей справедливо наказывали.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем Национальной полиции в открытках и СМС, которые порадуют друзей и близких даже на расстоянии. Приятные слова покажут важность работы защитников и согреют сердце.
Поздравления с Днем Национальной полиции в открытках
Поздравления с Днем Национальной полиции в СМС
***
В Украине отмечают
День милиции сейчас.
От души и поздравляю
С торжеством сегодня Вас!
Пусть здоровье будет крепким,
Пусть карьера вверх летит.
И успех пускай не меркнет,
И закон, конечно, никогда не спит.
***
Поздравляю с праздником,
С Днем полиции тебя!
Новых званий и погонов,
Пусть желают все друзья.
Пусть начальство награждает,
И в почете будь у всех.
И в делах пусть увенчает
Всегда пожизненный успех.
***
Это праздник очень важный,
Потому что ты такой
Полицейский столь отважный,
Сильный, смелый, ты герой!
Будь успешен в своем деле,
На бандитов имей “нюх”!
Ведь есть сила в твоем теле
И, конечно, храбрый дух!
***
С Днем полиции поздравлю
Полицейских Украины,
Вам желаю я отваги,
Чести, мужества и силы.
Пожелаю вам удачи
Я в нелегком, ратном деле,
Чтоб преступники, бандиты
Головы поднять не смели.
Я желаю, чтобы каждый
Уважал и чтил законы,
А вам, нашим полицейским,
Звездопада на погоны.
***
С днем полиции, желаю достижений,
А в работе славы, продвижений.
Полицейским быть всегда достойным,
Мужественным, смелым и спокойным.
Пожелаю счастья в службе, света,
Радости, в решениях дел успеха,
Защищать, для всех примером быть,
Украине ответственно служить.
***
В июле свой профессиональный день отмечают не только представители полиции — праздник будет и для рыбаков, бортпроводников, тренеров и работников торговли. На конец месяца приходится важный государственный день — День крещения Киевской Руси — Украины. Полный календарь праздников июля 2022 доступен на Фактах ICTV.