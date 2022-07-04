4 июля в Украине отмечается важный профессиональный праздник — День Национальной полиции. В 2022 году этот день приходится на понедельник.

Самое время стоит поздравить тех защитников правопорядка, которые старательно выполняют свою работу, следят за ситуацией в стране, и даже рискуют собственными жизнями ради того, чтобы все украинцы соблюдали закон, а нарушителей справедливо наказывали.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем Национальной полиции в открытках и СМС, которые порадуют друзей и близких даже на расстоянии. Приятные слова покажут важность работы защитников и согреют сердце.

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Поздравления с Днем Национальной полиции в открытках

Поздравления с Днем Национальной полиции в СМС

***

В Украине отмечают

День милиции сейчас.

От души и поздравляю

С торжеством сегодня Вас!

Пусть здоровье будет крепким,

Пусть карьера вверх летит.

И успех пускай не меркнет,

И закон, конечно, никогда не спит.

***

Поздравляю с праздником,

С Днем полиции тебя!

Новых званий и погонов,

Пусть желают все друзья.

Пусть начальство награждает,

И в почете будь у всех.

И в делах пусть увенчает

Всегда пожизненный успех.

***

Это праздник очень важный,

Потому что ты такой

Полицейский столь отважный,

Сильный, смелый, ты герой!

Будь успешен в своем деле,

На бандитов имей “нюх”!

Ведь есть сила в твоем теле

И, конечно, храбрый дух!

***

С Днем полиции поздравлю

Полицейских Украины,

Вам желаю я отваги,

Чести, мужества и силы.

Пожелаю вам удачи

Я в нелегком, ратном деле,

Чтоб преступники, бандиты

Головы поднять не смели.

Я желаю, чтобы каждый

Уважал и чтил законы,

А вам, нашим полицейским,

Звездопада на погоны.

***

С днем полиции, желаю достижений,

А в работе славы, продвижений.

Полицейским быть всегда достойным,

Мужественным, смелым и спокойным.

Пожелаю счастья в службе, света,

Радости, в решениях дел успеха,

Защищать, для всех примером быть,

Украине ответственно служить.

***

В июле свой профессиональный день отмечают не только представители полиции — праздник будет и для рыбаков, бортпроводников, тренеров и работников торговли. На конец месяца приходится важный государственный день — День крещения Киевской Руси — Украины. Полный календарь праздников июля 2022 доступен на Фактах ICTV.